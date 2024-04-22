Гадалка на картах Таро предсказала женщине «много денег очень скоро» и в тот же день та выиграла в лотерею 500 тысяч долларов

Случай необычного совпадения или реального предсказания на картах Таро произошел на днях в американском штате Мичиган.

По словам 59-летней женщины, которая попросила в СМИ не называть ее имя, недавно она заходила к местной гадалке по картам Таро, а до того купила в магазине несколько билетов моментальной лотереи:

– Я всегда говорила людям, что однажды выиграю в лотерею. Раз в неделю я покупаю несколько билетиков моментальных лотерей, причем обычно в одном и том же магазине. В день выигрыша я ехала на сеанс гадания по картам Таро, поэтому купила несколько билетов лотереи в другом магазине и положила их в свою сумочку. Во время гадания на картах Таро мне сказали, что “деньги очень скоро придут в мою жизнь”. Я пыталась представить, как это может произойти, но тогда я даже не подумала о лотерейных билетах, что лежат в моем кошельке. Позже вечером я начала стирать полоски на билетах лотереи. Я увидела символ звезды и подумала: “Ну, по крайней мере, я вернула свои деньги”, предполагая, что это выигрыш в 10 долларов. К моему большому удивлению, я обнаружила там приз в 500 000 долларов! Я пыталась сохранять спокойствие, но в тот момент поняла, что это только что изменило мою жизнь!

Женщина уже посетила офис мичиганской лотереи и получила денежный выигрыш. Теперь она планирует на эти деньги купить новый автомобиль, поехать с подругой в круиз, а оставшуюся сумму куда-нибудь инвестировать.