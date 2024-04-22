 

Безумная конгрессвумен Грин – спикер Джонсон предал республиканцев и страну, продавив помощь Украине

22.04.2024, 4:18, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Спикер палаты представителей Майк Джонсон реализует повестку демократов и администрации Байдена, добившись одобрения помощи Киеву, сказала в интервью Fox News конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Она обвинила Джонсона в предательстве интересов республиканцев и американского народа, чьи деньги идут на поддержку чужих войн, а не на защиту границ.

МАРИЯ БАРТИРОМО, ведущая Fox News: Вчера законопроект приняли, а вы не потребовали отстранить спикера. Почему?

МАРДЖОРИ ТЕЙЛОР ГРИН, конгрессвумен-республиканка от Джорджии, член комитета по надзору: Вы правы, Мария. Я несла за это ответственность всё время. Я поддерживаю наше большинство и я выступаю за то, чтобы оно сохранилось в 2025 году. Однако я представляю народ, Мария, — я не представляю Вашингтон, The New York Times или любую из этих медиакомпаний.

Другие коллеги-республиканцы критикуют меня, даже сам спикер. Большинство из них сбились с пути и не слушают американский народ. Народу надоело. В прошлый понедельник, 15 апреля, был последний день уплаты налогов, а Вашингтон предал американский народ, отправив 93 миллиардов долларов на поддержку чужих войн и не делая ничего, совершенно ничего для защиты наших границ. Это полное предательство.

А затем, после одобрения этого законопроекта, американский народ увидел по телевизору и повсюду в соцсетях, как члены конгресса размахивали украинскими флагами в палате представителей США. Всё это стало возможным из-за предательств Майка Джонсона: он полностью предал Республиканскую партию, полностью предал избирателей-республиканцев по всей стране. Он точно работает на демократов, продвигая повестку администрации Байдена. Так что его спикерство закончено, только Майк Джонсон пытается за него ухватиться в полном отрицании реальности.

Дата выхода в эфир 21 апреля 2024 года.


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