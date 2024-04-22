Рупор кремлевской пропаганды: Убитые коллаборационисты в районе Очеретино
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Убитые коллаборационисты из РДК в районе Очеретино.
После стремительного прорыва наших войск к северу от Бердычей в обход Новобахмутовки сразу на Очеретино, нашим войскам удалось ворваться в сам поселок, сейчас там идут бои за железнодорожную станцию. В силу критической ситуации на фронте, враг бросил на заделывание дыры все что было под рукой, в том числе отряды наемников и коллаборантов. Для некоторых из них эти бои стали последними.
Хороший коллаборационист – мертвый коллаборационист.
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Источник: Colonel Cassad
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