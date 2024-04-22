 

Рупор кремлевской пропаганды: Убитые коллаборационисты в районе Очеретино

22.04.2024, 4:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Убитые коллаборационисты из РДК в районе Очеретино.
После стремительного прорыва наших войск к северу от Бердычей в обход Новобахмутовки сразу на Очеретино, нашим войскам удалось ворваться в сам поселок, сейчас там идут бои за железнодорожную станцию. В силу критической ситуации на фронте, враг бросил на заделывание дыры все что было под рукой, в том числе отряды наемников и коллаборантов. Для некоторых из них эти бои стали последними.

Хороший коллаборационист – мертвый коллаборационист.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.04 / Михаил Боярский рассказал, как снимался в «Аватаре»

22.04 / Мнение: У кого осели миллиарды WEX?

22.04 / Успенская потратила на бриллианты ради премии “Шансон года-2024” бешеные деньги: названа сумма

22.04 / Мнение «аналитика»: О чуде Крыма… Чего добился Путин за 10 лет?

22.04 / Мнение: Противогаз Абрамовича

22.04 / Гадалка на картах Таро предсказала женщине «много денег очень скоро» и в тот же день та выиграла в лотерею 500 тысяч долларов

22.04 / Мнение: Два года с конфискацией

22.04 / Мнение: Прекрасное далёко… и без мяса

21.04 / Мнение: Почему Китай развил свой автопром, а Россия ещё нет

21.04 / Вред “мусорной” еды для памяти – предупреждение эксперта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика