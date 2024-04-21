 

Помощь США окажется для украинцев слишком маленькой и слишком запоздалой

21.04.2024, 23:50, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Одобренная палатой представителей помощь Киеву будет для украинцев слишком маленькой и слишком запоздалой, пишет обозреватель The Spectator Оуэн Мэтьюс. При этом на Украине отмечают, что ситуация с одобрением этого пакета финансирования указала украинцам на их место.


AP

В последний момент, когда российские войска оказались на грани крупного прорыва на Украине, конгресс США проголосовал за военную помощь Киеву на сумму более $61 млрд, пишет обозреватель The Spectator Оуэн Мэтьюс.

Деньги поступят Киеву в критический для ВСУ момент. Европейские союзники не смогли вовремя закупить и изготовить нужное количество боеприпасов, в результате украинские военные сообщают о крайней нехватке артиллерийских снарядов.

Что ещё более важно, отсутствие противоракетной обороны привело к тому, что российские баллистические и крылатые ракеты почти полностью разрушили инфраструктуру производства электроэнергии в Харькове, втором городе Украины, и серьёзно повредили аналогичную инфраструктуру Киева.

Сейчас США начнут спешно возобновлять масштабные логистические усилия, в результате которых в период с апреля 2022 года по лето прошлого года на Украину было доставлено американской военной техники на сумму около $60 млрд.

Однако для многих простых украинцев помощь Вашингтона окажется слишком маленькой и слишком запоздалой.

«Конечно, хорошо, что появится больше оружия. Но теперь мы знаем своё место, мы знаем, какую ценность США придают жизням украинцев. И она гораздо ниже, чем у жизней израильтян», — заявил изданию ИТ-инженер Михаил Спивак, который теперь занимается разработкой беспилотников для поддержки украинской пехоты.

Как напоминает издание, отдельный законопроект, утверждающий финансирование Израиля, легко прошёл американский конгресс: 365 конгрессменов высказались за и только 57 — против.


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