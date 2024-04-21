 

**Вред “мусорной” еды для памяти: предупреждение эксперта**

21.04.2024, 20:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По словам доктора эндокринолога Зухры Павловой, потребление “мусорной” еды может серьезно ухудшить память до такой степени, что восстановление её функций становится невозможным.

Эндокринолог предупреждает, что проблемы с памятью, а также слабая способность к запоминанию могут быть следствием чрезмерного потребления такой еды, как фастфуд и продукты, богатые насыщенными жирами, сахаром и простыми углеводами, а также переработанными продуктами и мучными изделиями.

Доктор Павлова отмечает, что “мусорная” еда может нанести необратимый ущерб памяти, особенно если человек начинает потреблять её на раннем этапе жизни, независимо от последующего перехода на более здоровое питание. В своём сообщении в Telegram-канале доктор ссылается на результаты исследований, показывающих, что систематическое употребление вредной пищи может вызвать ухудшение долговременной памяти и воспалительные процессы в различных областях мозга.

Эксперименты на мышах подтвердили негативное влияние “мусорного” рациона на функционирование частей мозга, ответственных за эмоции, обучение и память, таких как миндалевидное тело и гиппокамп.

Кроме того, исследования указывают на то, что дети, потребляющие много фастфуда, имеют низкие показатели в заданиях по математике из-за нехватки железа, витаминов группы В и ненасыщенных жирных кислот, что замедляет развитие мозговых процессов.

Эксперты также отмечают, что рацион, богатый жирами и сахаром, оказывает негативное воздействие на процессы обучения у детей.

Эти выводы подчеркивают важность здорового питания и избегания “мусорной” еды для поддержания хорошей памяти и общего здоровья.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / Рупор кремлевской пропаганды: “Леопард” едет в парк “Патриот”

21.04 / Мнение: Почему Китай развил свой автопром, а Россия ещё нет

21.04 / Российская фигуристка Камила Валиева станет ведущей шоу на Первом канале

21.04 / РФ обратилась к МИД Турции из-за сложностей транзита россиян в Латинскую Америку

21.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Палестинская ловушка

21.04 / Мнение: Два лагеря патриотов, демократия через деколонизацию и манипуляция терпимостью

21.04 / Мнение: Ненависть к Толику

21.04 / Региональным депутатам и чиновникам запретят выезд за пределы региона

21.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Повестка для мертвеца

21.04 / Мнение: Россияне чаще банкротятся, метавселенная ВТБ и детское приложение Сбера 

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика