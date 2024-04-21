**Вред “мусорной” еды для памяти: предупреждение эксперта**

По словам доктора эндокринолога Зухры Павловой, потребление “мусорной” еды может серьезно ухудшить память до такой степени, что восстановление её функций становится невозможным.

Эндокринолог предупреждает, что проблемы с памятью, а также слабая способность к запоминанию могут быть следствием чрезмерного потребления такой еды, как фастфуд и продукты, богатые насыщенными жирами, сахаром и простыми углеводами, а также переработанными продуктами и мучными изделиями.

Доктор Павлова отмечает, что “мусорная” еда может нанести необратимый ущерб памяти, особенно если человек начинает потреблять её на раннем этапе жизни, независимо от последующего перехода на более здоровое питание. В своём сообщении в Telegram-канале доктор ссылается на результаты исследований, показывающих, что систематическое употребление вредной пищи может вызвать ухудшение долговременной памяти и воспалительные процессы в различных областях мозга.

Эксперименты на мышах подтвердили негативное влияние “мусорного” рациона на функционирование частей мозга, ответственных за эмоции, обучение и память, таких как миндалевидное тело и гиппокамп.

Кроме того, исследования указывают на то, что дети, потребляющие много фастфуда, имеют низкие показатели в заданиях по математике из-за нехватки железа, витаминов группы В и ненасыщенных жирных кислот, что замедляет развитие мозговых процессов.

Эксперты также отмечают, что рацион, богатый жирами и сахаром, оказывает негативное воздействие на процессы обучения у детей.

Эти выводы подчеркивают важность здорового питания и избегания “мусорной” еды для поддержания хорошей памяти и общего здоровья.