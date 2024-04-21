 

Российская фигуристка Камила Валиева станет ведущей шоу на Первом канале

21.04.2024, 20:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Во время стрима для китайских болельщиков на платформе Douyin российская фигуристка Камила Валиева объявила о своем новом проекте. Она станет ведущей шоу на Первом канале. Эту информацию пишет РИА Новости.

Семнадцатилетняя спортсменка поделилась, что ее шоу скоро появится на экранах. Однако не было дано конкретной даты выхода.

7 марта Министерство спорта РФ исключило Валиеву из состава сборной. Это произошло после того, как она прекратила тренировки у Этери Тутберидзе. Причиной стало решение Спортивного арбитражного суда о ее дисквалификации за употребление допинга. Анализ пробы, взятой у фигуристки в декабре 2021 года, обнаружил следы запрещенного препарата триметазидина. В результате Валиева лишилась золота, заработанного в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года, а также титулов чемпионки РФ и Европы. Кроме того, она больше не имеет права тренироваться за государственные средства.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / Рупор кремлевской пропаганды: “Леопард” едет в парк “Патриот”

21.04 / Мнение: Почему Китай развил свой автопром, а Россия ещё нет

21.04 / **Вред “мусорной” еды для памяти: предупреждение эксперта**

21.04 / РФ обратилась к МИД Турции из-за сложностей транзита россиян в Латинскую Америку

21.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Палестинская ловушка

21.04 / Мнение: Два лагеря патриотов, демократия через деколонизацию и манипуляция терпимостью

21.04 / Мнение: Ненависть к Толику

21.04 / Региональным депутатам и чиновникам запретят выезд за пределы региона

21.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Повестка для мертвеца

21.04 / Мнение: Россияне чаще банкротятся, метавселенная ВТБ и детское приложение Сбера 

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика