Российская фигуристка Камила Валиева станет ведущей шоу на Первом канале

Во время стрима для китайских болельщиков на платформе Douyin российская фигуристка Камила Валиева объявила о своем новом проекте. Она станет ведущей шоу на Первом канале. Эту информацию пишет РИА Новости.

Семнадцатилетняя спортсменка поделилась, что ее шоу скоро появится на экранах. Однако не было дано конкретной даты выхода.

7 марта Министерство спорта РФ исключило Валиеву из состава сборной. Это произошло после того, как она прекратила тренировки у Этери Тутберидзе. Причиной стало решение Спортивного арбитражного суда о ее дисквалификации за употребление допинга. Анализ пробы, взятой у фигуристки в декабре 2021 года, обнаружил следы запрещенного препарата триметазидина. В результате Валиева лишилась золота, заработанного в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года, а также титулов чемпионки РФ и Европы. Кроме того, она больше не имеет права тренироваться за государственные средства.