Мнение: Два лагеря патриотов, демократия через деколонизацию и манипуляция терпимостью
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1. Алексей Антонов объясняет, как устроен современный российский политкум. С открытыми предателями и прозападными иноагентами всё понятно, после начала Спецоперации они в добровольно-принудительном порядке выпали из нашей политической жизни. Однако и группа, которая определяет себя как «патриоты России», отнюдь не однородна (ссылка):
Одна часть страны считает, что для победы в СВО (и решении задач схожего глобального типа, например, постройки звездолёта на Марс) нужно всем поднапрячься, всем не слишком-то наглеть, всё должно быть построже, и вот тогда, мобилизовав все внутренние ресурсы и приняв то, что ШУТКИ КОНЧИЛИСЬ, вот тогда вместе мы выкуем успех. И если вся страна будет реальна вовлечена в войну, то тогда и война станет войной, а не СВО, и только так возможна реальная победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. В целом, подкупает, понимаю. Логика есть. И многие из придерживающихся этой точки зрения, хотя и далеко не все, готовы сами идти на жертвы, а не только командовать из-за угла и получать огромное баблище за свое руководство. Есть в этом лагере и настоящие герои.
Другая точка зрения примерно следующая: чтобы хорошо воевать и выигрывать войны, лучше не объявлять это войной, чтобы люди не расстраивались и не переживали <…>. Тогда они улыбаются, действуют эффективней, работают там себе чего-то, денежку зарабатывают, ВВПшечку повышают, и стране есть, на что воевать. И даже есть, кем воевать (ведь воинам нужно чем-то платить, помимо величия). Так, кстати, делают наши оппоненты, и у них неплохо получается управлять подобной военной машиной сохраняя высокий уровень личных свобод. А вот всем в едином порыве напрячься и вылезти из кожи вон и победить на морально-волевых это был подход СССР (кстати, где он?).
Первые вторых называют либералами (или сислибами), вторые первых называют шизопатриотами (или турбопатриотами). Оба списка на самом деле реальные патриоты и хотят стране добра, но каждый про другой лагерь думает (я вот, например, совершенно искренне), что ВОТ ЭТИ ВОТ развалят страну <…>, если только дать им такую возможность.
Так и живем.
2. У Парламентской Ассамблеи Европы «не бомбит». Она утвердила свёрстанный в Литве агитматериал, где утверждает, в частности, что (ссылка 2):
— Навальный был убит по приказу Кремля;
— на Украине — демократия;
— русские не выбирали Путина в марте 2024;
— Путин не президент;
— Русский Мир — преступление;
— надо бороться против Русской Православной Церкви;
— Россия подло обладает ядерным оружием;
— Русские угнетают нацменьшинства внутри страны;
— Россия включает прозападных экстремистов в списки экстремистов;
— надо сообща сокрушить Россию любой ценой.
Мы вышли из ПАСЕ в 2022 году (ссылка). Я бы написал «вышли навсегда», однако денацификация Европы дело неизбежное, а после денацификации можно будет строить отношения с новыми европейскими властями с нуля.
ПАСЕ пишет в своём материале про списки экстремистов. Полагаю, хороший повод добавить в эти списки и руководство ПАСЕ, куда входит и до сих пор притворяющаяся нейтральной Швейцария.
3. Виктор Мараховский пишет (ссылка):
Одним из самых нелепых и в то же время, увы, действенных приёмов по нагибанию людей и выкручиванию рук является, ув. друзья, обвинение в нетерпимости.
Между тем то, что использующие данный приём впаривают своим жертвам под видом терпимости – это вовсе не она.
Это терпильство.
Разница между этими двумя понятиями изумительно проста.
Терпимость предполагает наше спокойное отношение к тому, что нас не касается, не лезет в нашу жизнь и не портит её.
Терпильство – предполагает покорность тому, что лезет в нашу жизнь, касается нас, дудит над ухом и пляшет в дурацком колпаке с бубенчиками перед нашими глазами, выкрикивая “и чё ты мне сделаешь, нетерпимый что ль?”
Это очевидность, и именно поэтому злые клоуны прилагают столько усилий, чтобы запутать разницу.
Источник: Место для дискуссий
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