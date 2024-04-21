Мнение: Два лагеря патриотов, демократия через деколонизацию и манипуляция терпимостью

1. Алексей Антонов объясняет, как устроен современный российский политкум. С открытыми предателями и прозападными иноагентами всё понятно, после начала Спецоперации они в добровольно-принудительном порядке выпали из нашей политической жизни. Однако и группа, которая определяет себя как «патриоты России», отнюдь не однородна (ссылка):



Одна часть страны считает, что для победы в СВО (и решении задач схожего глобального типа, например, постройки звездолёта на Марс) нужно всем поднапрячься, всем не слишком-то наглеть, всё должно быть построже, и вот тогда, мобилизовав все внутренние ресурсы и приняв то, что ШУТКИ КОНЧИЛИСЬ, вот тогда вместе мы выкуем успех. И если вся страна будет реальна вовлечена в войну, то тогда и война станет войной, а не СВО, и только так возможна реальная победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. В целом, подкупает, понимаю. Логика есть. И многие из придерживающихся этой точки зрения, хотя и далеко не все, готовы сами идти на жертвы, а не только командовать из-за угла и получать огромное баблище за свое руководство. Есть в этом лагере и настоящие герои.

Другая точка зрения примерно следующая: чтобы хорошо воевать и выигрывать войны, лучше не объявлять это войной, чтобы люди не расстраивались и не переживали <…>. Тогда они улыбаются, действуют эффективней, работают там себе чего-то, денежку зарабатывают, ВВПшечку повышают, и стране есть, на что воевать. И даже есть, кем воевать (ведь воинам нужно чем-то платить, помимо величия). Так, кстати, делают наши оппоненты, и у них неплохо получается управлять подобной военной машиной сохраняя высокий уровень личных свобод. А вот всем в едином порыве напрячься и вылезти из кожи вон и победить на морально-волевых это был подход СССР (кстати, где он?).

Первые вторых называют либералами (или сислибами), вторые первых называют шизопатриотами (или турбопатриотами). Оба списка на самом деле реальные патриоты и хотят стране добра, но каждый про другой лагерь думает (я вот, например, совершенно искренне), что ВОТ ЭТИ ВОТ развалят страну <…>, если только дать им такую возможность.

Так и живем.

2. У Парламентской Ассамблеи Европы «не бомбит». Она утвердила свёрстанный в Литве агитматериал, где утверждает, в частности, что (ссылка 2):

— Навальный был убит по приказу Кремля;

— на Украине — демократия;

— русские не выбирали Путина в марте 2024;

— Путин не президент;

— Русский Мир — преступление;

— надо бороться против Русской Православной Церкви;

— Россия подло обладает ядерным оружием;

— Русские угнетают нацменьшинства внутри страны;

— Россия включает прозападных экстремистов в списки экстремистов;

— надо сообща сокрушить Россию любой ценой.

Мы вышли из ПАСЕ в 2022 году (ссылка). Я бы написал «вышли навсегда», однако денацификация Европы дело неизбежное, а после денацификации можно будет строить отношения с новыми европейскими властями с нуля.

ПАСЕ пишет в своём материале про списки экстремистов. Полагаю, хороший повод добавить в эти списки и руководство ПАСЕ, куда входит и до сих пор притворяющаяся нейтральной Швейцария.

3. Виктор Мараховский пишет (ссылка):

Одним из самых нелепых и в то же время, увы, действенных приёмов по нагибанию людей и выкручиванию рук является, ув. друзья, обвинение в нетерпимости.

Между тем то, что использующие данный приём впаривают своим жертвам под видом терпимости – это вовсе не она.

Это терпильство.

Разница между этими двумя понятиями изумительно проста.

Терпимость предполагает наше спокойное отношение к тому, что нас не касается, не лезет в нашу жизнь и не портит её.

Терпильство – предполагает покорность тому, что лезет в нашу жизнь, касается нас, дудит над ухом и пляшет в дурацком колпаке с бубенчиками перед нашими глазами, выкрикивая “и чё ты мне сделаешь, нетерпимый что ль?”

Это очевидность, и именно поэтому злые клоуны прилагают столько усилий, чтобы запутать разницу.