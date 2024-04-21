Мнение: Россияне чаще банкротятся, метавселенная ВТБ и детское приложение Сбера

1. В России растёт число граждан-банкротов. Постепенно цивилизуемся (ссылка):



Популярность банкротств в России растет, свидетельствует статистика первого квартала. Число признанных банкротами юрлиц увеличилось в 1,5 раза, физлиц — более чем на 18%. Среди граждан наиболее значительный рост — в пять раз — показала внесудебная процедура, к которой все чаще благодаря поправкам 2023 года прибегают пенсионеры. Инициаторами несостоятельности компаний все чаще выступают налоговики — их доля выросла почти втрое год к году, что объясняется необходимостью пополнения бюджета и более сложным урегулированием долга в сравнении с другими кредиторами.

Судебные банкротства граждан остаются популярны у россиян, но темпы их прироста снизились. В первом квартале 2023 года число несостоятельных граждан увеличилось на 40,3% год к году, а в первом квартале 2024 года — всего на 18,2%, до 89,8 тыс. В целом с октября 2015 года обанкротились 1,19 млн россиян. Как и прежде, граждане чаще сами подают на банкротство (96,7%).

Банкротство — нормальный, необходимый для здоровой экономики инструмент. Запутавшиеся граждане путём банкротства снимают с себя груз долгов, а для многих предпринимателей банкротство — необходимая ступень к запуску следующего бизнеса. Должники являются проблемой не тогда, когда они честно банкротятся, а тогда, когда они годами уклоняются от уплаты долга, пользуясь короткорукостью судебных приставов.

2. В банке ВТБ (известном, как и Сбербанк, любовью к модным современным технологиям) создали специальную банковскую метавселенную (ссылка):



ВТБ тестирует собственную метавселенную — трехмерное интерактивное пространство для виртуального взаимодействия пользователей. Как отмечается, проект обладает потенциалом для реализации нового формата предоставления услуг, в том числе открытия банковских киберофисов. Демонстрация метавселенной состоялась в рамках Data Fusion 2024.

Виртуальные локации активно тестируются в банке для проведения внутренних совещаний технологических команд, адаптации новых сотрудников и других целей.

Пользователи принимают участие в «метамероприятиях» в виде 3D-аватаров или в более привычном формате присутствия — при помощи видеозвонка, который осуществляется за счет интеграции метавселенной с российской коммуникационной платформой DION.

На Западе к настоящему моменту все эти проекты метавселенных уже свернули, так как оказалось, что они никому не нужны. Я буду крайне удивлён, если метавселенная ВТБ станет популярной: принципиальные причины провала иностранных метавселенных работают и в России. Если коротко: там просто нечего делать. Для работы удобнее стандартное банковское приложение, а в качестве развлечения метавселенные проигрывают даже висящему на стене ковру.

3. В Сбере перенимают лучшие практики Макдональдса: окучивают школьников. Отличный план — карманные деньги детям нужны, но большая часть банков удобных способов завести на ребёнка отдельную карту не предоставляет (ссылка):

Сбер расширил возможности детского приложения СберKids: теперь юные пользователи приложения 6-13 лет могут переводить деньги как клиентам Сбера, так и в другие банки. В приложении перевод доступен без комиссии, если его сумма не превышает 20 тыс. рублей в месяц.

«Аудитория нашего детского приложения постоянно растет — сегодня уже более 1,7 миллиона юных клиентов пользуются им для управления своими финансами, наиболее активны — наши клиенты начиная с 8-9 лет. Мы знаем по отзывам родителей и детей, что в СберKids не хватало возможности переводов не только внутри Сбера, но и в другие банки, поэтому мы расширяем возможности нашего приложения. Как правило, речь идет о переводах небольших сумм. Родители всегда будут в курсе переводов своих детей, Сбер сообщит, куда и какую сумму перевел ребенок», – сказал директор департамента цифровых каналов B2C Сбербанка Алексей Круглов.

Интересно, дозреют ли банки когда-нибудь до открытия школьникам брокерских счетов, чтобы им можно было дарить акции Газпрома на день рождения. Пока что, насколько я знаю, такой услуги у банков практически нет: только с 14-16 лет, только с кучей бюрократии и только с кучей ограничений.