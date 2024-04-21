Мнение «аналитика»: О переменах в ближнем круге Путина… Зачистка начинается?

Российский президент Владимир #Путин давно уже известен своей любовью к опозданиям и нелюбовью к быстрым решениям, особенно кадровым. Что в целом объясняет промедление с переменами, относительно необходимости которых активная часть общественности давно уже бьётся в истерике. Вопрос-то не просто назрел, но местами и перезрел, на взгляд активистов.

Но теперь лёд тронулся. И после изумительных «провалов» последних лет кому-то из виновных придётся пройти на выход с вещами.

В том числе и «особам, приближённым…».

Провластный ТГ-канал «Незыгарь», который считается близким к нынешнему спикеру Госдумы, разглядел важный признак приближающейся «зачистки» среди очень важных людей. «Это может означать серьёзные перестановки на внешнеполитическом направлении», — на серьёзных щах сообщил он. Откуда такой вывод?

А дело в том, что от сенатор Запорожской области Дмитрий «Сармат» Рогозин публично проанализировал историю дипломатических провалов в отношениях с Украиной, которые, в частности, обусловили необходимость начать СВО. И раздал люлей всем сёстрам по серьгам, особенно в старой «семейной» гвардии. Впервые в негативном контексте упомянута роль послов Виктора Черномырдина и Михаила Зурабова, бездеятельность и коммерческие интересы которых позволили Западу сформировать поколения антироссийских политиков на Украине. Ситуацию окончательно усугубили действия тогдашнего помощника президента РФ Владислава Суркова, реального автора на коленке писанных «минских договорённостей». Это ведь именно онограничил поддержку пророссийских политических сил на востоке Украины, предложив Кремлю концепцию «заплатим Ахметову-Коломойскому — решим проблемы и сохраним Украину».

«#Украина интересует Запад лишь как гигантский комар, пьющий русскую кровь. И пока комар справляется со своим делом, война [против нас] не закончится, — сообщил в своём ТГ-канале Дмитрий Рогозин. — Добившись отрыва от нас этой части нашей родовой территории, поставив там несколько поколений своих марионеток, использовав нашу невнятность на этом стратегическом направлении Русской политики, где Россию представляли люди типа [Виктора] Черномырдина, иногда заезжавшего к другу [Леониду] Кучме выпить и поохотиться, и [Михаила] Зурабова, к дипломатической деятельности которого вообще сложно подобрать нематерные слова, Запад никогда не откажется от своей главной цели — руками наших двоюродных братьев, возненавидивших нас, нанести нам на десятилетия кровоточащую рану».

Приняв этот пас от сенатора, «Незыгарь» элегантно перекидывает мостик на часть уже непосредственно президентского окружения и «вхожих» в Кремль олигархов. «Разрушительные действия «серого кардинала» российской политики нулевых-десятых до конца не оценена, равно, как и [Романа] Абрамовича, [Виктора] Вексельберга, [Михаила] Фридмана, [Владимира] Евтушенкова, [Владимира] Лисина и некоторых других, интересы которых Сурков, ныне обитающий преимущественно в Лондоне, продвигал в отношениях с киевским режимом, разменивая национальные интересы братских народов на офшорную валюту», — пишет «проволодинский» источник. И прогнозирует перестановки.

Впрочем, из всех перечисленных персон, пожалуй, только у Романа Абрамовича осталась какая-то активность на «украинском треке». Его и зачистят?

Или «Семья» не позволит?

—