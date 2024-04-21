Рупор кремлевской пропаганды: Мотовездеход для ЛБС

Мотовездеход для ЛБС

Недавно прочитал про закупку кроссовых мотоциклов для бойцов на передовой и решил рассказать, что есть транспорт гораздо лучше для этих целей.

Мотовездеход на гибридной тяге был построен мною в 2014 году, когда никаких Илонов Масков еще даже в проекте не было.

За эти годы вездеход прошел сотни километров по самому лютому бездорожью и доказал абсолютную состоятельность концепции.

Для тех, кто далек от темы, коротенько почему именно гибрид… Для движения по суровому бездорожью мотовездеходу нужна мощность примерно 10-12 л.с. Для движения по обычной лесной дороге — всего 1 л.с. При этом в среднем грязь занимает не более 20% от протяженности маршрута. Таким образом 80% времени обычный бензиновый мотовездеход вынужден таскать 10ти кратный запас мощности! Которой весит весьма прилично и кушает горючего тоже конкретно.

У гибрида установлен съемный бензогенератор в 1 л.с., которого вполне достаточно 80% времени, а моменты пиковой нагрузки мощность подкидывает аккумулятор. В результате вес гибрида в ДВА РАЗА меньше бензинового аналога. Это позволяет перекинуть например через большое бревно или поднять на высокий берег речки даже не очень сильному человеку. Кроме того, падение на ногу такого веса не приведет к травме. А движение по бездорожью на 2х2 в принципе невозможно без падений.

Следующим важнейшим преимуществом гибрида является надежность. Нет очень ненадежного карбюратора, нет трансмиссии, нет системы зажигания. Только крайне надежная электроника. Двойное резервирование узлов: два двигателя и два контроллера. Даже если ломается один — можно ехать на втором. И даже если ломаются оба, то просто катить вездеход, положив на него рюкзак, гораздо проще чем просто идти пешком в полной выкладке.

Следущее преимущество — бесшумность. Гибрид при езде на аккумуляторе шумит на порядок меньше бензинового аналога. Что делает его идеальным транспортным средством для ДРГ, значительно повышая ее мобильность и увеличивая полезную нагрузку. Запас хода на аккумуляторе порядка 25-30 км и может быть легко увеличен. Бензогенератор ставится и снимается за 10-15 секунд.

Тяга получилась просто огромная! Получается буксировать даже авто! А уж волокуши с 2-3 ранеными вообще без проблем. Ну и проходимость просто колоссальная. Никакая распутица, когда даже танки вязнут не станет помехой.

Себестоимость копеечная! За 2 минуты переднее колесо с вилкой отцепляются от рамы и вездеход влезает даже в легковушку. Если у кого-то есть выходы на производство для СВО – предложите, передам всю инфу по сборке. Помогите репостами! 100% бойцы на передовой скажут огромное спасибо, если будут топать не пешком на передок, а на таких вездеходах.

А кроссач – это хорошо, но я откатал на нем целый сезон и могу сказать из личного опыта, что даже лучший не годится и в подметки моему вездеходу для задач СВО.

Так все начиналось:

Первый блин как всегда получился комом… 🙂

Недельное сравнительное испытание с бензиновыми мотовездеходами в условиях реального бездорожья костромской тайги.

Основное по результатам:

1. Ни один из бензиновых не смог отработать всю неделю. Первый сдох на 2-ой день, второй продержался на день дольше. Гибрид даже не чихнул за все время. По надежности бензиновые даже рядом не стояли.

2. Средняя скорость гибрида на бездорожье оказалась ровно В ДВА РАЗА выше! За счет чего так получилось: бензиновый двигатель выдает макс мощность на больших оборотах. А при проезде препятствия (переехать бревно, проехать по хлипкой гати, и т.д.) нужна именно большая мощность. Соответственно приходится давать оборотов, а на оборотах проезжать препятствие очень страшно. Ведь когда на ногу падает 120 кг это чревато серьезной травмой. В результате бензиноводам приходилось постоянно слезать с вездехода и идти рядом с ним. У электродвигателей максимальный момент выдается на всем диапазоне оборотов! Поэтому я легко проезжал препятствия на самой малой скорости и не слезал с вездехода весь маршрут.

https://cont.ws/@id303628856/2782781 – цинк

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