 

Нейросеть на страже закона: ChatGPT помог полицейскому за месяц раскрыть 522 «висяка»

21.04.2024, 17:33, Разное
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В Москве старший лейтенант юстиции получил благодарность от министра внутренних дел за раскрытие в течение месяца сразу 522 преступлений. Столь высоких показателей ему удалось достичь благодаря использованию искусственного интеллекта – следователь загрузил в ChatGPT материалы сотен «зависших» уголовных дел и уже через час нейросеть представила подробные отчёты по каждому «висяку».

Следователь рассказал, что давно хотел использовать ChatGPT в работе, однако не имел такой возможности – сайт требовал западный номер телефон, а выезд за границу для сотрудников органов внутренних дел сейчас запрещён.

«Неделю назад доступ разрешили без SMS, поэтому я сразу же воспользовался помощью искусственного разума», – пояснил он журналистам одного из ведомственных изданий.

Полученные от ChatGPT материалы позволили задержать порядка тысячи преступников, часть из которых уже признали свою вину. Как подчёркивают силовики, без нейросети у многих изобличённых злодеев были шансы уйти от ответственности.

«Долгое время не могли установить, кто воровал со склада МЧС в Подмосковье. Под подозрением был только прапорщик, заведовавший этим складом, но он сказал, что это точно не он. Казалось бы – всё, висяк. Однако нейросеть обратила внимание на интересную зацепку: все акты хищения произошли в период, когда завскладом лично присутствовал на службе, а ещё посоветовала проверить номера машины вора, которую сняли камеры видеонаблюдения. И что вы думаете? Оказалось, машина зарегистрирована именно на этого прапорщика. Вот так современные технологии позволяют раскрывать дела, которые раньше считались безнадёжными», – поделился инициативный следователь.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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