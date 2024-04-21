 

Миршаймер – хотелки Зеленского неосуществимы, но даже их выполнение не спасёт от поражения

21.04.2024, 13:40, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Киев никогда не получит даже близко военной техники и снарядов в таких количествах, как хочет Зеленский, убеждён американский политолог Джон Миршаймер. Но даже если бы режим получил то, что он запрашивает, это никак не изменит расклад на поле боя, уверен эксперт.

ДЖОН МИРШАЙМЕР, американский политолог: Он (Зеленский. — ИноТВ) составил список желаний, и, на мой взгляд, именно его под планом он и подразумевает. Но стоит задаться вопросом: а осуществимо ли это?

Получит ли он хоть что-то близкое к тому количеству [истребителей] F-16 или артиллерийских орудий, которое желает получить? И ответ — нет, поскольку у нас их попросту нет. Мысль о том, что поставка F-16 изменит баланс, была заблуждением, которое некоторое время активно раздувалось в прессе.

Однако теперь все понимают, что это заблуждение, так что этому перестали уделять столько внимания. Что касается артиллерийских снарядов, то, возможно, в ближайшие несколько месяцев они сократят соотношение с десяти к одному до девяти к одному или восьми к одному, но это никак не повлияет на ситуацию.

У РФ решающее преимущество с точки зрения вооружения и живой силы, и сейчас она изматывает украинские войска. Для этого она использует всю свою огневую мощь на местах и численное превосходство. Сейчас их авиация ещё использует и все эти «умные бомбы» для ударов по украинским войскам. Трудно представить, как украинцам удастся ещё дольше продержаться в этой войне на истощение. 

Дата публикации 19 апреля 2024 года.


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