 

Помощь США вряд ли кардинально изменит положение Украины

21.04.2024, 13:40, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

После одобрения помощи Киеву палатой представителей США ожидается, что этот законопроект будет также одобрен сенатом и уже во вторник будет подписан Джо Байденом, пишет The Wall Street Journal. Сразу после этого на Украину будет отправлены американские вооружения. Однако, как отмечается в статье, эти поставки вряд ли изменят положение Киева.


AP

Голосование в палате представителей за выделение $60 миллиардов на финансирование Украины происходило в отчаянный для украинских военных момент, пишет The Wall Street Journal.

Как многие ожидают, принятый конгрессменами законопроект будет одобрен американским сенатом и подписан президентом Байденом уже во вторник. После этого на Украину будут отправлены американские вооружение, которое Вашингтон уже подготовил для быстрого развёртывания.

Однако, если учесть тяжёлое положение Украины на поле боя и успехи, достигнутые российскими войсками за последние месяцы, новая помощь вряд ли сможет кардинально изменить участь Киева.

Украина испытывает на фронте острую нехватку живой силы. А Зеленский в этом месяце заявил, что российские войска выпускают 10 артиллерийских снарядов на каждый снаряд, выпущенный его солдатами.

В лучшем случае, как отмечает издание, американские поставки могут помочь Киеву сдержать наступление РФ и сохранить за собой территорию, что потенциально позволит Украине сковывать российские силы до тех пор, пока европейские союзники не смогут предоставить ей дополнительную помощь в следующем году.


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