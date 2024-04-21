Извинение Виллиана Роши после удаления в матче ЦСКА против “Ахмата”

В защиту московского ЦСКА, Виллиан Роша выразил свои извинения перед болельщиками и партнерами по команде после удаления в матче 25-го тура Российской премьер-лиги против “Ахмата”. РИА Новости цитирует его слова.

“Я стремился выиграть мяч, но соперник убрал его, и я наступил на его ногу. Моя цель была чисто игровая. Также я извиняюсь перед игроком, на котором совершил фол. Решение о моем удалении принял судья. Команда подтвердила, что это был игровой момент”, – отметил Роша.

Матч состоялся в субботу, 20 апреля, и завершился со счетом 2:1 в пользу “Ахмата”. Бразилец был исключен из игры на 19-й минуте после грубого фола.

В текущем сезоне Роша принял участие в 20 матчах в чемпионате РФ и забил два гола.