 

Отказ от добавления соли в пищу полезен

21.04.2024, 10:37, Разное
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Повышенное потребление соли может привести к гипертонии, увеличивая риск сердечных инфарктов и инсультов. Врачи рекомендуют ограничивать употребление соли, возможно, исключая её полностью из рациона.

“Отказ от соли вреда не причинит”, — подчеркивает кардиолог Людмила Саламатина. Согласно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), взрослым рекомендуется употреблять не более 2000 мг натрия в день, что эквивалентно менее 5 г соли, или чуть меньше чайной ложки. Полный отказ от соли неопасен, поскольку организм получает достаточно натрия из готовых продуктов.

Натрий играет ключевую роль в регулировании кровяного давления, нервной системы и мышц, а также поддерживает баланс жидкости в организме, говорит терапевт Ирина Андреева. Овощи и белковые продукты являются хорошими источниками натурального натрия.

Морские водоросли, овощи (кабачки, шпинат, сельдерей, морковь, помидоры) и белковые продукты (рыба, молочные продукты) — все они вносят свой вклад в общее потребление натрия и являются важной частью здорового рациона.

Важно помнить, что умеренное потребление натурального натрия из разнообразных источников способствует здоровому образу жизни.


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