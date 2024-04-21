Лукашенко назначил космонавта Марию Василевскую главой комиссии по внесению изменений в конституцию

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко после личной беседы с белорусской космонавткой Марией Василевской объявил о её назначении на пост главы комиссии по внесению изменений в конституцию.

В ближайшее время Василевская выступит в Палате представителей и объявит о нововведениях в основном законе страны. Космонавт заявила о том, что она получает огромное количество писем с просьбой отменить ограничение на количество президентских сроков, вернувшееся в 2022-м году. По её словам, белорусские граждане беспокоятся о будущем страны после 2035 года и желали бы видеть действующего главу государства на своём посту и дальше.

– Вы, люди космоса, люди бывалые, быстро смекаете, что к чему, народ вас уважает. Если ты говоришь, что люди через тебя просят президента отменить ограничение на сроки, то выходит, мы поторопились, вернув это ограничение двумя годами ранее. Если граждане нам указали на нашу ошибку, я обязан их услышать. Завтра мы озвучим это в парламенте и депутаты примут, — сказал Лукашенко Василевской.

Также белорусский лидер добавил, что как показывает практика успешных государств, привлечение людей из космонавтики к законодательной деятельности – полезное и юридические верное действие.

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