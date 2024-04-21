Яд этой жабы покурить — прям как себя похоронить

Калейдоскопические инопланетные рептилии вырвали человека из его тела — представили себе картину? А всего-то бедняга, следуя моде на speed-toading, якобы охватившей весь мир, покурил яда какой-то жабы. Но не надо переживать и сочувствовать — если недоумки пробуют на себе действие сильнейшего наркотика, то кто им доктор?

Как, вы не слыхали пр этот speed-toading? Это курение яда пустынной жабы. Вот и Дакота Уинт (Dakota Wint), пользующийся популярностью в соцсетеях, решил приобщиться к массовому поветрию и поведал подписчикам о своем психоделическом путешествии после «курения яда жабы» — этого нового мирового тренда.

Доморощенный экспериментатор признался, что после этого почувствовал себя как на собственных похоронах» и испытал потусторонние ощущения. Он поделился своим предсмертным опытом, после чего ощутил все прелести галлюцинаций. Дескать какие-то «калейдоскопические инопланетные рептилии» пытались вырвать его из собственного тела.

В видеоролике под названием «Я курил яд жабы и думал, что умер», загруженном на его YouTube-канал, Дакота признался, что не думает, что сделает это снова. И при этом испытатель почему-то уверен, что нечто подобное следует пережить:

«Быть вырванным из своего тела и лежать на космических операционных столах с калейдоскопическими инопланетными рептилиями, вытягивающими энергию из твоего тела, — это очень тяжелый опыт, который нужно пережить…

Я сказал, что больше никогда не буду принимать DMT (сильнодействующий психоактивный наркотик), потому что это было так страшно — курить его и погружаться в этот мир шаманских духов. Это все равно что получить по лицу бейсбольным мячом».

Блогер объяснил, что он был на духовном ритрите в Мексике, когда попробовал препараты психаделической жабы, традиционно используемые коренными народами в качестве лекарств. Эта практика, также называемая bufo alvarius, стала очень популярной в мексиканском Тулуме, куда стекаются туристы, чтобы примерно за £200 (₽23 255,58) испытать кайф.

Наркотик можно проглотить, лизнув спину ядовитой амфибии. Правда, нынче чаще всего употребляют курительную «пыль». Жидкость добывают путем высасывания ядовитых желез жабы, а затем обезвоживания вещества. В итоге выходит рассыпчатая сухая паста. Ее рекламируют как «чудодейственное средство» от всех бед современного мира, включая тревогу и депрессию, но она мощнее других психоделиков и сопряжена с серьезными рисками, включая устойчивый психоз, свидетелем чего и стал Дакота:

«Я наблюдал, как многие люди курят жабу 5-MeO — божественную/священную жабу. После этого я увидел, как одни люди бьются, кричат и устраивают то, что кажется явным экзорцизмом: они кричат о своей жизни, просто освобождаясь от травм, боли, освобождаясь от всей этой тяжести, которую мы все держим в себе.

Другие люди плачут, кланяются, испытывают глубокие религиозные переживания, и это проявляется во всем многообразии. Это была смерть, это околосмертный опыт, не физически, но духовно это околосмертный опыт, ты чувствуешь, что умираешь, ты должен принять факт, что ты умираешь, а потом ты умираешь и понимаешь, что вот откуда ты пришел».

Видео Дакоты, которое просмотрели почти полмиллиона раз, собрало тысячи комментариев.

Источник информации и картинок: dailystar.co.uk, pastatech.ru

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