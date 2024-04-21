Мнение «аналитика»: О недобром утре… Украине — приготовиться?

Если кликнуть на заглавную картинку, откроется жуткая и завораживающая картина того, что сейчас видят люди там. На 1000-километровой линии боевого соприкосновения в экзистенциальном конфликте, равного которому Европа не видела уже почти 80 лет. И такое утро вряд ли можно назвать «добрым».

Особенно в свете свежих новостей.

Америка после почти полугодовых дебатов решила пролонгировать военную и финансовую поддержку Киева, выделив на эти цели новые миллиарды долларов из своего дефицитного бюджета. Как минимум, это приведёт к прекращению стонов о том, что «фронт вот-вот рухнет» и орды орков сметут всё на своём пути аж до самого Львова. Как максимум…

Послушаем умных людей.

«И снова Белый дом будет тратить кровно заработанные американцами налоговые доллары на Украину — для продолжения убийств украинцев, уничтожения целого поколения украинских мужчин, превращения женщин во вдов, а детей в сирот».

Это вам не какой-то кремлёвский пропагандист. Это вполне американская конгрессвуман, член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин при обсуждении нового пакета помощи Киеву. Она добавила, что самой Украине уже не хватает людей для работы на предприятиях. Но её слова остались гласом Кассандры, вопиющей в пустыне.

Потому что на кону — «престиж» #США как сверхдержавы. Три года назад новоизбранный тогда президент Джо #Байден зачем-то сыграл на обострение вялотекущего «украинского кризиса» с его нудной тягомотиной по поводу выполнения Минских соглашений, начал грозить Кремлю и накачивать Украину оружием. Тем самым вписавшись за неё по полной программе.

Собственно, это уже было провалом гегемона. Ни окрики из Вашингтона, ни угрозы санкциями, ни поставки «Джавелинов», «Стингеров» и прочего для ВСУ не предотвратили переход застарелого конфликта из вялотекущей фазы в острую. Точно так же и «адские» #санкции вопреки надеждам Белого дома не сократили возможности Москвы продолжать спецоперацию и не вынудили #Кремль поспешно капитулировать. Если отбросить медийный шум западных СМИ, Джо Байден облажался по факту во всём. А цена его ошибок — сотня тысяч, а может быть и многие сотни тысяч жизней украинцев: некоторые оценки потерь ВСУ доходят и до 400-500 тыс. чел. убитыми.

Чтобы всё это компенсировать, #Украина ужесточает правила мобилизации. Показательно, кстати, что спикер американской Палаты представителей Майк Джонсон согласился разблокировать голосование о помощи Киеву сразу, как только украинский президент Владимир #Зеленский подписал новый мобилизационный закон, несмотря на крайнюю его непопулярность у избирателей. Размен «мяса» на «пушки» и #деньги можно считать состоявшимся.

Но изменят ли новые миллиарды, из которых две трети так или иначе останутся в Америке и достанутся её ВПК, принципиально ситуацию в конфликте? Большинство экспертов уверены, что нет. И новая помощь оружием ВСУ лишь отсрочит неизбежное…

Рано или поздно Москва и Киев всё же будут вынуждены начать договариваться.

Но не превратится ли вся #Украина к тому моменту в подобие вот этого выжженного леса?

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