 

В конфликте в Украине всё более заметно оружейное неравенство в пользу России

21.04.2024, 4:40, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

«Российские планирующие бомбы создают огромные проблемы для Украины», — пишет N-TV. Их производство поставлено на поток, они позволяют поражать цели с дистанции, бьют по большой площади и уничтожают обустроенные укрепрайоны. Ответом на них могли бы стать поставки западных Patriot, но НАТО пока не способно их осуществить.


AP

После падения Авдеевки ВСУ отступили на Запад, примерно на 8 км, на новую линию обороны, которую они рассчитывали удержать. Немецкий телеканал N-TV отмечает, что «к середине апреля об этом уже не идёт речи, почти каждый день украинские военные наблюдатели фиксируют небольшие территориальные приобретения России, и не только к западу от Авдеевки». По оценкам наблюдателей, с конца февраля 2024 года РФ заняла 200 кв.км, новым центром боёв стал Часов Яр, после которого РФ может выйти к трассе на Краматорск и Славянск.

Причиной неудач ВСУ телеканал называет «ограниченные ресурсы для защиты от российских воздушных атак», которые «становятся ахиллесовой пятой Украины в её дальнейшей защите». Основная причина — планирующие авиабомбы — «модифицированные взрывные устройства, которые могут достигать цели на больших расстояниях при сбрасывании с самолёта».

Из-за большого расстояния самолёты не могут быть обнаружены украинской ПВО, а бомбы планируют к цели. Ссылаясь на украинских военных, N-TV сообщает, что бомбы сбрасываются с дистанции 60 км, «новые модели якобы преодолевают даже 90 километров». До сотни снарядов в день сбрасывают ВВС РФ на позиции ВСУ в Донбассе. Особую проблему, по замечаниям украинских военных, представляет то, что производство этих снарядов поставлено на промышленный поток, «превосходство РФ в оружейных технологиях делает нехватку солдат на украинской стороне всё более заметной».

«Противоядием могло бы стать увеличение количества зенитных систем Patriot, которые могли бы использовать свой радиус действия, чтобы сдерживать российские самолёты», — продолжает N-TV, но находящиеся в расположении Киева системы уже используются для защиты критической инфраструктуры и не могут быть отправлены в Донбасс. Германия и НАТО по просьбе Киева ищут сейчас для него доступные Patriot.


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