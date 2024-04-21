Рупор кремлевской пропаганды: В США одобрили финансирование войн на Ближнем Востоке, на Украине и на Тайване

В США одобрили финансирование войн на Ближнем Востоке, на Украине и на Тайване

В том, что американские законодатели одобрят «помощь» банде неонацистов, никто не сомневался.

Это было голосование радостных штатовских ублюдков:

а) за продолжение гражданской войны разделённого народа нашей ранее единой страны;

б) за максимальное увеличение числа жертв этой войны.

Мы, конечно, победим, несмотря на 61 млрд кровавых долларов, которые в основном пойдут в глотку их ненасытного ВПК. Сила и Правда за нами.

Но с учётом состоявшегося русофобского решения не могу со всей искренностью не пожелать США как можно быстрее самим погрузиться в новую гражданскую войну. Которая, надеюсь, будет кардинально отличаться от войны Севера и Юга в XIX веке и будет вестись с применением самолётов, танков, артиллерии, РСЗО, всех видов ракет и прочего оружия. И которая приведёт наконец к бесславному распаду мерзкой империи зла ХХI века – Соединённых Штатов Америки.

(с) Медведев

В Палате представителей утвердили законопроект о военной помощи Украине.

Часть средств останется в США на пополнение арсеналов, то что дадут Украине, будет фактически военным кредитом. Реальных переговоров по Украине ранее 2026-2027 можно не ожидать.

Для нас ничего не меняется – военные задачи стоят все те же, безотносительно – дают деньги на утилизацию населения бывшей Украины или нет. Война же до последнего украинца будет продолжаться. а значит до переговоров умрут еще сотни тысяч украинцев, которых США и режим Зеленского погонят на мясо. Это их выбор.

В Кремле анонсировали принятие ответных мер на конфискацию российских активов в США без ограничения по времени. "Священное право частной собственности", с которой как дурни с писанной торбой" носились отечественные либералы, отправляется на помойку.

Также палата представителей официально приняла закон о конфискации активов РФ в пользу Украины. Значит скоро ждем начала конфискаций американских активов в РФ.

Также в палате представителей одобрено выделение денег для Тайваня. Это уже в копилку будущей прокси-войны с Китаем.

Ну и еще в США Тик-Ток полностью запрещают. Мир прав и свобод все свободнее.

Ну а так, все в пределах ожидаемого – распад вашингтонского мироустройства будет сопровождаться обильным кровопусканием, которое будет сопровождать перекройку границ и формирование нового миропорядка.

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