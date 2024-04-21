Мнение «аналитика»: О новом грабеже России… А что, так можно было?
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Американские парламентарии придумали красивый эвфемизм слову «грабёж» — иммобилизация с последующим перенаправлением. Речь о суверенных российских активах, если кто не понял. Сейчас они «иммобилизованы» в США, но после принятия нового американского закона «Мир через силу», изначально посвящённого борьбе с распространением фентанила, могут быть «перенаправлены» на новое использование. Под контролем Вашингтона, разумеется.
Что это значит на практике?
Объясняю просто и доступно.
Соседи-дачники Вася и Микола поссорились и подрались из-за того, как должны проходить границы их дачных участков, полученных когда-то в результате поспешного дележа наследства почившего родственника. Микола тогда под шумок «прирезал» клочок земли, который Вася давно и не без оснований считал своим, а недавно решил сдать его в аренду живущему в соседней деревне Джону. Тот давно вынашивал план организовать в этом месте площадку под барбекю со стриптизом, причём дым и визг летели бы в окно Васе.
Вот на этой почве соседи, почти что родственники, повздорили, разоср@лись и начали махач. Вася разбил фейс Миколе, тот не остался в долгу и поставил обидчику фингал под глазом. Попутно драчуны поломали забор, вытоптали кусты и сломали сарай на участке Миколы. Джону это сильно не понравилось, и он решил, что будет справедливо, если именно Вася заплатит за весь ущерб. Для чего Джон объявил, что:
— несколько денег, которые Вася ему когда-то одолжил на долгий срок, теперь его, Джона, собственность,
— которую он иммобилизует и перенаправит в пользу Миколы, чтобы компенсировать тому ущерб от обоюдной драки, но
— оценит ущерб сам Джон, врача назначит вызовет тоже Джон, как и подрядчика по восстановлению забора и сарая,
— а их работу оплатит из тех самых «иммобилизованных и перенаправленных» денег Васи. не забыв свой процент за услуги.
Какое всё это отношение имеет к праву, тем более «международному»?
Да никакого. Просто Джон считает себя сильнее, потому что у него «Магнум».
А поэтому ему — «можно». Quod liced Jovi и всё такое…
Вася, конечно, дурак, что дал когда-то Джону в долг, поверив «суверенным» гарантиям. Но теперь у него точно развязаны руки.
А что подумают остальные Ван Цзеньмини да Махмуды ибн Салманы, также дававшие Джону в долг?
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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”
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