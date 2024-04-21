Мнение «аналитика»: О новом грабеже России… А что, так можно было?

Американские парламентарии придумали красивый эвфемизм слову «грабёж» — иммобилизация с последующим перенаправлением. Речь о суверенных российских активах, если кто не понял. Сейчас они «иммобилизованы» в США, но после принятия нового американского закона «Мир через силу», изначально посвящённого борьбе с распространением фентанила, могут быть «перенаправлены» на новое использование. Под контролем Вашингтона, разумеется.

Что это значит на практике?

Объясняю просто и доступно.

Соседи-дачники Вася и Микола поссорились и подрались из-за того, как должны проходить границы их дачных участков, полученных когда-то в результате поспешного дележа наследства почившего родственника. Микола тогда под шумок «прирезал» клочок земли, который Вася давно и не без оснований считал своим, а недавно решил сдать его в аренду живущему в соседней деревне Джону. Тот давно вынашивал план организовать в этом месте площадку под барбекю со стриптизом, причём дым и визг летели бы в окно Васе.

Вот на этой почве соседи, почти что родственники, повздорили, разоср@лись и начали махач. Вася разбил фейс Миколе, тот не остался в долгу и поставил обидчику фингал под глазом. Попутно драчуны поломали забор, вытоптали кусты и сломали сарай на участке Миколы. Джону это сильно не понравилось, и он решил, что будет справедливо, если именно Вася заплатит за весь ущерб. Для чего Джон объявил, что:

— несколько денег, которые Вася ему когда-то одолжил на долгий срок, теперь его, Джона, собственность,

— которую он иммобилизует и перенаправит в пользу Миколы, чтобы компенсировать тому ущерб от обоюдной драки, но

— оценит ущерб сам Джон, врача назначит вызовет тоже Джон, как и подрядчика по восстановлению забора и сарая,

— а их работу оплатит из тех самых «иммобилизованных и перенаправленных» денег Васи. не забыв свой процент за услуги.

Какое всё это отношение имеет к праву, тем более «международному»?

Да никакого. Просто Джон считает себя сильнее, потому что у него «Магнум».

А поэтому ему — «можно». Quod liced Jovi и всё такое…

Вася, конечно, дурак, что дал когда-то Джону в долг, поверив «суверенным» гарантиям. Но теперь у него точно развязаны руки.

А что подумают остальные Ван Цзеньмини да Махмуды ибн Салманы, также дававшие Джону в долг?

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