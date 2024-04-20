 

Рупор кремлевской пропаганды: Янки, гоу хоум!

20.04.2024, 22:55, Разное
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США подтвердили, что начинают вывод войск из Нигера под давлением местных властей, которые вслед за французами, начали изгнание американцев. Ранее США пытались сохраниться в Нигере, дистанцировавшись от французов и заключив новые договоренности с военным правительством. Но ряд ошибок Госдепа ускорил процесс – во время последних переговоров представители Госдепа пытались давить на военных и угрожать им, после чего те просто послали американцев лесом и потребовали от них убираться из страны.

Наибольший интерес эта ситуация представляет с точки зрения контроля над крупнейшей в Африке базой беспилотников в Агадесе, где также имеется длинная ВПП для приема тяжелых военно-транспортных самолетов. Это стратегический актив Африканского командования армии США. С учетом захода в Нигер российских военных "Африканского корпуса", в перспективе, было бы весьма интересно увидеть их появление в Агадесе и включения данной базы в российскую логистическую сеть.

PS. Стоит также отметить, что в соседнем Чаде власти также начали требовать остановки работы американской авиабазы и ухода американских войск из страны. Процессы деколонизации продолжаются.

Источник: Colonel Cassad


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