 

Поступил в продаж телефон GoldVish ILLUSION с бриллиантами за 1,2 млн рублей

20.04.2024, 20:00, Разное
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На торговой площадке «Авито» появилось предложение о продаже эксклюзивного мобильного устройства GoldVish ILLUSION, выполненного из золота 750-й пробы и украшенного бриллиантами. Эту информацию первыми заметили подписчики Telegram-канала «Лобушкин молнит».

Владелец оценил GoldVish ILLUSION в 1,2 млн рублей. Покупатель получит устройство, запакованное в коробку, в идеальном состоянии, в комплекте с зарядным устройством и наушниками. Уточняется, что упаковка была вскрыта, но сам телефон не использовался, за исключением случаев, когда его доставали для фотографирования.

GoldVish ILLUSION представляет собой швейцарский телефон с корпусом из золота 750-й пробы, украшенный бриллиантами VVS1. На задней панели устройства расположены две вставки из крокодиловой кожи. Дизайн телефона разработал известный дизайнер Эммануэль Гейт. Габариты этого роскошного устройства составляют 110х46х17 мм, а вес – 198 грамм.

В свое время GoldVish ILLUSION считался одним из самых дорогих телефонов, продаваемых за €127 тыс. (приблизительно 12,6 млн рублей).


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