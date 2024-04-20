 

Лидер левых в Европарламенте – пора перейти от вооружения Киева к переговорам с Москвой

20.04.2024, 19:35, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

В Европе усиливаются голоса за переговоры с Россией, но на саммите в ЕС речь снова шла лишь о военных поставках для Киева. В комментарии для Phoenix глава фракции европейских левых отметил, что «ему снова не хватило сигнала к поиску дипломатического решения». Он считает ошибочным «фокусироваться только на военных поставках», ведущих лишь возрастанию напряжённости с Россией.

МАРК ШТАЙНХОЙЗЕР, корреспондент Phoenix в Брюсселе: Олаф Шольц также хочет большего количества мирных конференций (по Украине. — ИноТВ). Об этом он заявил здесь, в Брюсселе. Интересный аспект, который, возможно, также связан с тем фактом, что давление за переговоры внутри собственных рядов возрастает, также и из Европейского парламента. Да, многие среди левых, но в том числе и внутри СДПГ, хотели бы видеть не только больше поставок оружия на Украину, но и дальнейшие дипломатические усилия. И одним из этих критиков относительно вопроса, как помочь Украине и какая ПВО и какие миротворческие усилия необходимы, с которым мы смогли здесь поговорить, является глава фракции левых в Европейском парламенте Мартин Ширдеван.

Мартин Ширдеван, шеф фракции левых в Европейском парламенте. Саммит ЕС хочет продолжать поддерживать Украину усилением противовоздушной обороны. Шарль Мишель заявил, что это должно произойти относительно быстро. Вы сейчас очень осторожно относитесь к поставкам оружия на Украину. Почему бы не помочь Украине ещё сильней в нынешней сложной ситуации?

МАРТИН ШИРДЕВАН, глава фракции левых в Европарламенте: Нужно обязательно помочь Украине. В этом я был убеждён с самого начала, и солидарность с подвергшейся нападению страной вообще не подвергается сомнению. Но вопрос, конечно, в том, какой путь действительно поможет Украине выйти из этой ситуации. И эта односторонняя фокусировка на поставках всё большего и большего количества оружия в конечном счёте привела только ко всё большему обострению боевых действий. Напряжённость в отношениях с Россией на международном уровне чрезвычайно возросла, и я думаю, что правильный путь — послать с этого саммита сигнал о том, что нам необходимо дипломатическое решение. Мне этого снова не хватило.

Дата выхода в эфир 18 апреля 2024 года.


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