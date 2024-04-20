 

Национализированное предприятие «Кубань-вино» перепрофилируется на выпуск безалкогольных напитков

20.04.2024, 19:33, Разное
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Правительство выделило 11 миллиардов рублей на реконструкцию винодельческого предприятия «Кубань-вино». Реконструкция необходима, чтобы начать выпускать безалкогольные напитки вместо алкогольных.

«Кубань-вино» вернулось в собственность государства, поскольку компания была незаконно приватизирована в начале девяностых годов. Прокуратуре удалось доказать, что Российская Федерация не давала согласия на переход имущества в частную собственность. В начале года правительство решило сделать госпредприятие «Кубань-вино» флагманом Федеральной целевой программы «Борьба с пьянством и алкоголизмом до 2039 года» – она подразумевает полное искоренение производства алкоголя в стране.

– Мы не должны повторить ошибок горбачёвской антиалкогольной кампании, когда по-волюнтаристски вырубались виноградники, закрывались винзаводы, народ пил суррогатный спирт и вымирал. Сейчас мы будем поэтапно замещать вино газированными напитками, соками, нектарами, минеральными водами, – заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

В ближайшее время будет закрыт на перепрофилирование цех игристых вин. Он станет крупнейшим в мире производителем готового и концентрированного берёзового сока. Чтобы обеспечить цех сырьём, на месте виноградников, принадлежащих «Кубань-вино», планируется высадить полтора миллиона саженцев берёзы. Первый сок они дадут весной 2029 года, а до этого будет использоваться привозное сырьё из Китая. На мощностях цеха купажирования красных вин будет возрождено производство напитков «Байкал» и «Саяны». Снижение поступлений в бюджет от выбывших акцизов на вино планируется заместить новым акцизом на сладкие напитки.

После окончания перепрофилирования «Кубань-вино» правительство приступит к национализации и переводу на безалкогольные рельсы завода «Абрау-Дюрсо».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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