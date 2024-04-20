 

Мнение «аналитика»: О новостях глобального потепления… Нас нае***ли, расходимся?

20.04.2024, 19:05, Разное
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Мог бы и поспорить, что такого вы точно не видели. Да что вы — заслуженные пенсионеры, всё ещё носящие музейную униформу и шикающие на зрителей, когда те пытаются фотографировать неположенное, тоже не наблюдали ничего и близко подобного. Даже в прошлом веке, когда было заметно холоднее.

А вы говорите «глобальное потепление»…

На Петербург 19 апреля обрушился сильный снегопад с метелью и ветром порывами до 17 м/с. Улицы города и примыкающего к нему Петергофа замело. Синоптики центра «Фобос» предупредили, что в Петербурге на выходных 20-21 апреля образуются «декабрьские» сугробы высотой 5–10 см.

А днём раньше начались технические пуски фонтанов в Петергофе. И «по технологическим причинам» их решили не прерывать из-за снежной погоды. В итоге получилось вот что. Работающие фонтаны Петродворца видели многие. Снежную зиму там же с выключенными водомётами — тоже многие. А вот так, чтобы снег и фонтан…

Как сообщила ТАСС глава пресс-службы Петергофа Валерия Карпович, «увидеть фонтаны работающими среди снега — это редчайшее явление, такого не припомнят даже старожилы Петергофа». Enjoy!

Мир определённо сошёл с ума. И прохладная погода в Петербурге продержится до конца апреля.

А вы всё ещё верите в глобальное потепление?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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