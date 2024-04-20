 

Химик Юрова призвала россиян отказаться от особо приготовленных блюд

20.04.2024, 18:50, Разное
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Старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Наталья Юрова настоятельно советует избегать употребления блюд с подгоревшей корочкой. В ее словах для NEWS.ru звучит серьезное предупреждение о вреде такой пищи.

Юрова объясняет, что подгоревшая корочка содержит канцерогены, которые наносят непоправимый вред здоровью. Эти вещества, образующиеся в результате перегрева пищи, могут привести к нарушениям обмена веществ и даже спровоцировать развитие опухолей.

По ее мнению, канцерогены, присутствующие в пережаренной пище, являются настоящим ядом, а не просто углеродом, как часто думают многие. Поэтому отказ от употребления такой еды крайне важен для сохранения здоровья.

Наталья Юрова также подчеркивает, что канцерогены могут образовываться и при нагреве масел. Под воздействием кислорода в масле начинается процесс разложения витаминов, а затем происходит окисление и полимеризация, что также негативно сказывается на организме.

Это важное предупреждение от Юровой дополняет ранее высказанное диетологом Натальей Денисовой советом о том, какие продукты помогают нормализовать артериальное давление, включая картофель, болгарский перец, петрушку и свеклу.


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