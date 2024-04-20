Мнение: Отношение Запада к Украине меняется

1. По поводу датского историка Торкильда Кьергаарда, который на днях указал, что Джо Байден мог предотвратить Украинский кризис, но сознательно решил испытать Россию на прочность, попытаться нас сломать (ссылка 1, ссылка 2).



Новость не вполне нова, так как это историк и раньше указывал, что в интересах Киева заключить скорейший мир с Россией (ссылка). Сервильные датские журналисты отвечали на это огромными «разоблачающими» постами с аргументами уровня «Путин == Гитлер», «экономика России не больше итальянской» и «США поставят Россию на колени» (пример).



Проще говоря, мнение Торкильда Кьергаарда не имеет особого значения, это «реалист для битья». Умные, честные и порядочные люди в Дании есть, а вот власти у них нет, при этом местные СМИ высмеивают их, выставляют фриками. Датские элиты, если их можно ещё называть «датскими», по-прежнему настроены нам вредить. Они надеются, что США раздавят Россию, после чего начнётся делёжка шкуры медведя, в которой мелким европейским крысам тоже что-нибудь перепадёт.

2. Цитирую шотландского правозащитника Крейга Мюррея – бывшего британского посла в Узбекистане и влиятельного сторонника независимости Шотландии (ссылка):



Причины российского вторжения в Украину очевидны. Тревога по поводу экспансионизма НАТО и передового размещения агрессивных военных сил, окружающих Россию. Украинский переворот 2014 года. Раздражение по поводу недобросовестности украинцев и игнорирования Минских соглашений. Продолжающееся число погибших от обстрелов русскоязычных на Донбассе.

Подавление русского языка, русской православной религии и главной пророссийской оппозиционной политической партии на Украине – это простые факты. Я всегда признавал это, но пока я не увидел позитивный энтузиазм лидеров западных государств по поводу резни в Газе, я был убеждён, что эти проблемы можно было решить с помощью дипломатии и переговоров. Теперь мне придётся переоценить эту точку зрения в свете новой информации, и теперь я думаю, что Путин был прав, когда начал вторжение.

Дело не в том, что какой-либо из этих аргументов является новым. Просто раньше я не верил, что Запад будет спонсировать массовые этнические чистки и геноцидальное нападение на Донбасс со стороны экстремистских украинских националистических вооруженных сил Запада. Я думал, что «Запад» был более цивилизованным. Теперь мне придётся признать тот факт, что я ошибался относительно характера сил НАТО.

Вдогонку. Вот посты Мюррея, где он высказывался против СВО в 2022 году – ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3).

Как видите, Израиль изменил отношение западной публики к Украинскому кризису.

3. Ведущие западные СМИ всё чаще пишут о скором поражении Украины (ссылка):

Из-за нехватки вооружения Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут остановить российское наступление. Такое мнение приводится в британском журнале The Economist.

«Поскольку у Украины нет средств для подавления наступления пехоты, Российская армия теперь может с легкостью достичь украинских позиций», — заявляется в материале западного издания.

Ссылаясь на слова украинского военного, журнал также отмечает, что в украинской армии с самого начала вооруженного конфликта наблюдался дефицит артиллерии. Помимо этого, с декабря прошлого года нехватка боеприпасов стала более ощутимой, сообщает The Economist.

Ранее журналисты американского агентства Bloomberg заявили о том, что Украину ожидает скорое поражение. Причиной грядущего провала ВСУ они назвали нехватку боеприпасов.

Подчеркну, это не очередные высказывания пророссийских спикеров на Западе, а официальное мнение традиционно русофобских СМИ. Эта волна поднялась сейчас как по причине реального плачевного положения ВСУ, так и по причине лоббистской компании американского ВПК, который рассчитывает всё же согласовать очередные многомиллиардные «транши военной помощи Украине» (подавляющая часть которых пойдёт на пополнение истощённых американских арсеналов и на коррупционный распил внутри самих США).