Fox – атака Израиля на Иран подтвердила — мир не уважает неудачника Байдена

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Нападение Израиля на Иран дискредитировало главу Белого дома, считает ведущий Fox News Шон Хэннити. По его словам, решение Тель-Авива проигнорировать призывы Вашингтона в очередной раз показало, что остальные страны игнорируют внешнюю политику, которую продвигает американский президент.

Без сомнения, со вчерашнего вечера на сегодняшний день (в результате атаки Израиля на Иран — ИноТВ) самым большим неудачником стал Джо Байден.

Возможно, вы помните, как в конце прошлой недели, когда Исламская Республика собиралась нанести удар по Израилю, Байден вежливо заявил иранским муллам: «Не надо». И затем он поплёлся на пляж.

Буквально на следующий день Иран напал на Израиль, использовал 170 беспилотников, более 30 крылатых и 120 баллистических ракет. 99% из них были остановлены. Они так и не достигли своей цели.

Затем несколько дней спустя, когда Израиль планировал ответный удар, Байден снова произнёс свою любимую фразу: «Не надо». На этот раз он говорил премьер-министру Нетаньяху: «Не отвечайте. Спустите это Ирану с рук».

К счастью, Израиль проигнорировал Байдена. Они осуществили целенаправленную атаку прошлой ночью и, как сообщается, разумно держали Джо в неведении до последней минуты.

Мир просто не уважает Джо Байдена. Вот почему он самый большой неудачник. Его никто не слушает. Никого не волнует, что он говорит. Люди сомневаются, что он вообще знает, какой сегодня день недели.

Просто взглянем на этот послужной список. Односложная внешняя политика Байдена — думаю, мы можем назвать её байденовской доктриной «не надо», — игнорируется нашими врагами и союзниками. А несколько недель назад, как, вероятно, вы помните, повстанцы-хуситы проигнорировали запрет Байдена и продолжили атаковать грузовые суда.

Дата публикации 20 апреля 2024 года.