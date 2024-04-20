КПП, где задержали генерала Цакаева, был незаконно организован бывшими сотрудниками ГИБДД

Управление ГИБДД по Республике Дагестан сообщило, что благодаря умелым действиям генерала МЧС Алихана Цакаева правоохранителям удалось пресечь функционирование незаконного лже-КПП, который создали на границе региона уволенные две и более недель назад бывшие полицейские.

В пресс-службе ведомства пояснили, что в период между 1 и 5 апреля из органов было с позором уволено полтора десятка полицейских. При увольнении их лишили звания и права на получение служебной пенсии, поскольку причиной отставки стало недопустимо низкое качество несения ими службы. Однако бывшие полицейские не отчаялись и самочинно построили на границе Дагестана и Чеченской Республики подобие КПП, где, переодевшись в форму сотрудников ГИБДД, штрафовали проезжающие автомобили и задерживали «пьяных» водителей и нарушителей ПДД. На самом деле преступная группа занималась вымогательством денег и похищениями людей.

– Только благодаря вмешательству генерала Алихана Цакаева и спецназа «Ахмат» власти узнали о банде лже-полицейских, – пояснили в ведомстве. – Благодаря блестяще проведённой ими спецоперации, которую координировали также и власти республики, все отставники, незаконно носившие форму и собиравшие дань с проезжающих автомобилей, были разоблачены. Теперь их ждут длительные тюремные сроки за выдачу себя за представителей власти, а должностей и званий они были лишены ещё в начале месяца.

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