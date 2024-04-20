 

КПП, где задержали генерала Цакаева, был незаконно организован бывшими сотрудниками ГИБДД

20.04.2024, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Управление ГИБДД по Республике Дагестан сообщило, что благодаря умелым действиям генерала МЧС Алихана Цакаева правоохранителям удалось пресечь функционирование незаконного лже-КПП, который создали на границе региона уволенные две и более недель назад бывшие полицейские.

В пресс-службе ведомства пояснили, что в период между 1 и 5 апреля из органов было с позором уволено полтора десятка полицейских. При увольнении их лишили звания и права на получение служебной пенсии, поскольку причиной отставки стало недопустимо низкое качество несения ими службы. Однако бывшие полицейские не отчаялись и самочинно построили на границе Дагестана и Чеченской Республики подобие КПП, где, переодевшись в форму сотрудников ГИБДД, штрафовали проезжающие автомобили и задерживали «пьяных» водителей и нарушителей ПДД. На самом деле преступная группа занималась вымогательством денег и похищениями людей.

– Только благодаря вмешательству генерала Алихана Цакаева и спецназа «Ахмат» власти узнали о банде лже-полицейских, – пояснили в ведомстве. – Благодаря блестяще проведённой ими спецоперации, которую координировали также и власти республики, все отставники, незаконно носившие форму и собиравшие дань с проезжающих автомобилей, были разоблачены. Теперь их ждут длительные тюремные сроки за выдачу себя за представителей власти, а должностей и званий они были лишены ещё в начале месяца.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.04 / Мнение: Отношение Запада к Украине меняется

20.04 / ИИ-инструмент VASA-1 превращает изображения в реалистичную анимацию

20.04 / «Граммофоны возле бассейна и позолоченные комнаты»: в годовщину прибытия Ленина в Россию историки обнаружили так и не вышедший фильм большевиков о дворце Керенского

20.04 / Блогер AppleTrack опубликовал изображения Apple Watch Series X в новом дизайне

20.04 / В Магадане уволили школьного учителя, который присваивал ученикам обидные погоняла и предлагал решить вопрос за деньги

20.04 / Разработчики отключили серверы LittleBigPlanet 3 из-за неисправимых проблем

20.04 / PassionateGeekz: бюджетный Google Pixel 8a подорожает до 50 тысяч рублей

20.04 / Тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери может возглавить «Барселону»

20.04 / Императорское хуситское войско потопило вражескую эскадру танкеров

20.04 / Врачи назвали вредные для суставов продукты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика