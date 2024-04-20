Тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери может возглавить «Барселону»

По информации портала Teamtalk, Унаи Эмери, главный тренер «Астон Виллы» из Бирмингема, может перейти на пост главного тренера «Барселоны». Руководство клуба выразило желание привлечь испанского специалиста, ожидая, что он сменит Хави на этой должности. Пока сам Эмери не принял окончательного решения.

Решение Хави об уходе из «Барселоны» после завершения сезона было объявлено 28 января. Он отметил, что оно было согласовано с руководством клуба, так как команде требуется новый курс.

Эмери также был главным тренером московского «Спартака» в июне 2012 года, но его уволили через пять месяцев. Также под его руководством испанская «Севилья» стала трехкратным победителем Лиги Европы, а «Вильярреал» — однократным. Вместе с Эмери, ПСЖ выиграл чемпионат Франции.