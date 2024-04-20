 

Императорское хуситское войско потопило вражескую эскадру танкеров

20.04.2024, 11:33, Разное
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На торжественном приёме в Кремле Император Владимир наградил почётным орденом Александра Невского командующего Императорским хуситским войском, генерала Абу Хаиба Аль Османи, по совместительству исполняющего обязанного главы Аравийского военного округа. 

В ходе выступления Светлейший Государь отметил великолепную подготовку артиллеристов, кирасиров и зенитчиков, служащих на территории Йеменской губернии. Особых почестей самодержец удостоил 4-ю хуситскую дивизию им. Ходжи Насреддина – ей присвоено звание гвардейской. 

Отмечается, что ратники одного из наиболее боеспособных соединений Императорского хусистского войска в течении месяца, проявив недюжинную точность, потопили в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе эскадру танкеров из недружественных империи держав, перевозивших нефть и газ в другие недружественные державы. 

«Именно нефть-матушка всегда была, есть и будет достоянием всего русского и других народов, коим посчастливилось проживать на территории нашей Великой Империи, и именно её вывоз за границу пополняет государственную казну, – начал свою речь Император Владимир. – Благодаря грамотному командованию Императорского хуситского войска и смелым стратегическим решениям, альтернативный канал поставок нефти в недружественные страны был нейтрализован, а стратегическая стабильность сохранена».

Генералу Абу Хаибу Аль Османи жалованы: новая кокарда, 20 рысаков и автомобиль «Москвич».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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