Война в Украине – угроза международному сотрудничеству

Постоянный координатор ООН в Украине Дениз Браун в пятницу выступила с заявлением, в котором решительно осудила «удары Вооруженных сил Российской Федерации по городу Днепр и другим районам Днепровской области, принесшие новые страдания народу Украины».

По словам Дениз Браун, которая работает непосредственно в Украине, удары были нанесены рано утром в пятницу, в результате чего были повреждены дома, погибли и получили ранения десятки людей.

– Это произошло всего через два дня после смертоносного удара по Чернигову, – отметила Браун. – И снова есть сообщения о том, что среди погибших были дети.

Сотрудники гуманитарных организаций в Днепре, сообщила она, уже работают на местах, помогая пострадавшим.

– Эти нападения – еще один пример грубого пренебрежения к человеческим жизням, – подчеркнула Браун. – Международное гуманитарное право обязывает [стороны вооруженного конфликта] защищать гражданское население и гражданскую инфраструктуру.

Российское вторжение в Украину является «суровым напоминанием» о вызовах, с которыми сталкивается сегодня международное сообщество. Об этом заявил, выступая в Совете Безопасности, министр иностранных дел Мальты Ян Борг, действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В пятницу состоялась ежегодная встреча ООН с ОБСЕ – региональным органом, в который входят 57 государств Европы, Центральной Азии и Северной Америки. Министр иностранных дел Мальты заявил о том, что в результате конфликта в Украине страны ОБСЕ оказались в условиях неопределенности.

– Агрессивная война России против Украины не только отражается в темных коридорах истории, но и служит суровым напоминанием об испытаниях, с которыми в настоящее время сталкивается наша многосторонняя система, – сказал он.

Борг сообщил Совбезу, что международный порядок, основанный на правилах, призванных спасти последующие поколения от бедствий войны, в нынешние беспрецедентные времена подвергается испытаниям. В то же время, по его словам, ОБСЕ должна оставаться приверженной принципам и обязательствам, согласованным ее членами 50 лет назад и направленным на восстановление мира и безопасности во всем регионе.

– Мы должны и будем держать незаконную агрессивную войну России против Украины на первом месте нашей повестки дня, – сказал он.

Борг ранее посетил Украину и воочию увидел разрушения, вызванные войной, которая унесла тысячи жизней и вынудила миллионы людей покинуть свои дома. Находясь в Киеве, он также подтвердил непоколебимую поддержку ОБСЕ суверенитету и территориальной целостности Украины.

– Атаки [на Украину] должны прекратиться. Этой войне должен быть положен конец, – сказал он, призвав к освобождению трех сотрудников ОБСЕ, которые находятся под стражей на востоке Украины (в РФ) с апреля 2022 года.