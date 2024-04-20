 

США ускоряют разработку новой ядерной боеголовки с оглядкой на Китай и Россию

20.04.2024, 8:20, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

На недавнем заседании сената представители американского правительства признали, что в стране спешно создают новую ядерную боеголовку W93, которая будет устанавливаться на ракетах подводного базирования. Её разработка укладывается в рамки политики Пентагона, призванной обновить стратегические силы США, чтобы не отставать от РФ и Китая, пишет The Washington Times.


Wikimedia

Впервые за 40 лет Соединённые Штаты занимаются созданием новой ядерной боеголовки. Об этом на заседании сената заявили глава Национального агентства ядерной безопасности Джилл Хруби и министр энергетики Дженнифер Грэнхолм, передаёт The Washington Times.

По словам чиновниц, боеголовка W93 будет использоваться на баллистических ракетах, запускаемых с подводных лодок. На создание оружия, которое должно стать легче текущих версий W76 и W88, что позволит ему преодолевать большее расстояние, планируется потратить $19,8 млрд.

Хруби и Грэнхолм отметили, что Пентагон требует ускорить разработку W93, но признали, что её производство начнётся не ранее середины 30-х годов. Они также сообщили, что подземное испытание боеголовки не планируется, поскольку в её основе — уже существующая конструкция.     

Модернизация ядерных сил является главным приоритетом Минобороны США. Американские власти рассчитывают, что развитие этих технологий позволит стране не отставать и ответить на потенциальные угрозы со стороны РФ и Китая, поясняет The Washington Times.


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