Мнение «аналитика»: О начале бесславного конца… Пора признавать поражение?

Появился очень зримый символ, что ситуация в мире за считанные дни проделала качественный рывок и серьёзно изменилась.

Изменился сам настрой широких масс, а это уже самодовлеющая сила. Соответственно, начала сдвигаться позиция правящего истеблишмента. И тонко чувствующие все актуальные веяния мастера искусств это незамедлительно ощутили.

Короче, одну очень специальную и одновременно военную операцию придётся СВОрачивать…

Иначе своротят шею, как цыплёнку.

Ещё полгода назад умные люди предупреждали, что полномасштабная специальная военная операция Израиля в Газе будет ошибкой. Хотя тогда, после варварского нападения ХАМАС и жутких кадров последствий, в это мало кто верил. Казалось, что нужно спешно воздать дань справедливости и покарать убийц. Но…

1. ХАМАС не уничтожен, поскольку спецоперация АОИ проводится не против террористов-одиночек, а против огромной двухмиллионной жилой зоны.

2. Заложники не освобождены: часть остаются в плену террористов, часть погибли, небольшая часть вернулась.

3. Убиты 30+ тыс. жителей Газы из которых треть — дети.

4. Начался открытый военный конфликт с Ираном.

5. А мировое общественное мнение отворачивается от Израиля, явно злоупотребившего…

Организация World Press Photo назвала фотографов — глобальных лауреатов своего ежегодного конкурса в 2024 году. В категории «Фото года в мировой прессе» победителем стал снимок фотографа агентства Reuters Мохаммеда Салема. Он запечатлел, как 36-летняя палестинка Инас Абу Маамар обнимает тело своей юной племянницы Сали. Девочка вместе с матерью и сестрой погибла в результате израильского обстрела в Хан-Юнисе в секторе Газа. Фото было сделано 17 октября 2023 гола в морге местной больницы. А вот ни один кадр с жертвами варварской атаки ХАМАС в число призёров WPP не попал.

В сознании западных интеллектуалов Израиль перешёл черту. И они открыто доносят эту мысль электорату.

То есть, Израиль — уже проиграл палестинцам в битве за умы.

А значит, проиграет и фактически?

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