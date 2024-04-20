 

Принц Уильям вернулся к исполнению обязанностей и пообещал заботиться об онкобольной Кейт Миддлтон

20.04.2024, 6:50, Новости дня
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Сегодня принц посетил благотворительную организацию Surplus to Supper в Санбери-он-Темз, где помогал волонтерам разгружать продукты и готовить обед для нуждающихся. Его первый официальный выход после объявления о болезни супруги был наполнен добрыми жестами и словами поддержки.

Во время посещения организации, 71-летняя Рэйчел Кандаппа передала принцу два конверта, адресованных королю Карлу III и самой Кейт Миддлтон. Уильям с благодарностью принял пожелания от сотрудников и пообещал передать их адресатам, выразив при этом свою готовность заботиться о них.

Принц также поделился моментами своей семейной жизни, упоминая, что его дети обожают макароны-кольца. Он активно участвовал в приготовлении обеда, помогая шеф-повару резать сельдерей для соуса болоньезе. Все встречавшие его волонтеры передавали пожелания Кейт и выражали ей поддержку.

Surplus to Supper – благотворительная организация, занимающаяся перераспределением излишков продуктов питания. Ежедневно команда из 200 волонтеров распределяет более трех тонн продуктов, спасая их от выброса на свалку. Эти продукты доставляются в дома престарелых, сиротские приюты и ночлежки для бездомных, помогая тем, кто нуждается в них больше всего.


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