В Бразилии на фоне торговли с Россией об Украине не хотят ничего слышать

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В Бразилии не будут ссориться с Россией из-за Украины — к такому выводу приходит журналист австрийской Der Standard. Он указывает, что торговые отношения слишком важны для обеих стран и после начала СВО даже укрепились, дополнившись выгодными поставками нефти и нефтепродуктов из России, которые между 2022 и 2023 годом выросли с €1 миллиардов до €5 млрд.



AP

ЕС, США и «Большая семёрка» смогли убедиться, «утвердив санкции против России», что «Запад представляет лишь часть сообщества государств, — большинство же стран не видели и не видят причин избегать России», — отмечает обозреватель австрийской Der Standard. Среди стран, отказавшихся поддерживать санкционную политику Запада, одно из важнейших мест занимает Бразилия.

Журналист, сопровождающий австрийскую правительственную делегацию в Бразилию, констатирует, что конфликт на Украине «никому здесь не интересен, для людей тут он просто слишком далёк». Его также очень беспокоит растущая торговля между Россией и Бразилией, которая после начала СВО даже увеличилась.

Как и прежде, основную роль играет аграрный сектор, на который приходится 7% ВВП Бразилии и главным поставщиком удобрений для которого с 1990-х годов является Россия. В свою очередь, РФ покупает бразильское мясо, сою и сахар. В прошлом году к этим традиционным товарам добавилась ещё и нефть и продукты её переработки.

«Экспорт российской нефти и дизельного топлива в Бразилию достиг заоблачных высот. Только объём экспорта дизельного топлива увеличился на 4600 процентов, а нефти — на 300 процентов», — пишет австрийский журналист. По его оценкам, РФ выручила на торговле с Бразилией примерно €5 миллиардов по сравнению с €1 миллиардов в 2022 году. «Таким образом, Бразилия частично заменила ЕС» и её бюджет и экономика существенно выиграли от российских скидок на энергоносители.

На замечания о том, что Бразилия тем самым помогает Москве в конфликте на Украине, большая часть собеседников журналиста Der Standard указала на конфликт в Газе и политику двойных стандартов Запада. Представители ЕС всё больше констатируют, что «западные поучения не помогают» изменить позицию Бразилии относительно Украины. Бразилия видит себя посредником в конфликте и «страной, находящейся на пути к подъёму, которая не хочет быть привязанной ни к какой стороне и хочет получить экономическую выгоду и от России, и от Запада».

Тем не менее Брюссель не оставляет надежд и финансирует поездки, например, делегаций из стран Прибалтики для того, чтобы склонить мнение в свою пользу. «Насколько это производит впечатление, остаётся под вопросом». Пока что, по оценке австрийского журналиста, для Бразилии РФ и работа с ней в БРИКС остаются приоритетней, а президент Лула да Силва даже приглашает президента Путина с визитом, несмотря на ордер МУС, которому должна подчиняться и Бразилия.