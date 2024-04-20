 

Украинский ВПК сбоит из-за дефицита финансирования и бюрократии

20.04.2024, 4:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Украинские компании, занимающиеся производством оружия, сталкиваются с целой вереницей проблем. Они испытывают трудности с деньгами, жалуются на бюрократическую волокиту и опасаются, что в любой момент могут подвергнуться ударам российских войск, пишет Reuters.


AP

С началом конфликта на Украине появились сотни предприятий, производящих оружие и военную технику. Но они испытывают трудности с финансированием и боятся попасть под усиливающиеся российские ракетные удары, пишет Reuters.

Владельцы говорят, что вкладывают собственные деньги, чтобы выжить, и эвакуируют предприятия за свой счёт, чтобы «опередить разведку» Москвы. Они призывают правительство сократить «чрезмерную бюрократическую волокиту» вокруг закупок оружия. Кроме того, некоторые из них добиваются, чтобы им разрешили экспортировать свою продукцию, поскольку правительство Зеленского не в состоянии её купить.

Промышленники также жалуются, что Минобороны Украины делает заказы только на текущий год, что затрудняет долгосрочное планирование. Они выражают недовольство, что им приходится ждать месяцами, чтобы понять, заинтересовано ли государство в покупке их продукции.

Ещё одна проблема, с которой сталкиваются производители, — это угроза отключения электричества. Российские войска наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины, которая сталкивается с дефицитом боеприпасов ПВО, подчёркивает Reuters.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.04 / CNBC – нефть подорожала после удара Израиля по Ирану

20.04 / Fox – атака Израиля на Иран подтвердила — мир не уважает неудачника Байдена

20.04 / Война в Украине – угроза международному сотрудничеству

20.04 / США ускоряют разработку новой ядерной боеголовки с оглядкой на Китай и Россию

20.04 / Интерес к судьбе христиан в Украине и в Газе под запретом в США

20.04 / Принц Уильям вернулся к исполнению обязанностей и пообещал заботиться об онкобольной Кейт Миддлтон

20.04 / В Бразилии на фоне торговли с Россией об Украине не хотят ничего слышать

20.04 / Eвропейцы не горят желанием идти в армию и отдавать жизнь за родину

20.04 / Путин (не) проиграет войну — США надо склонять его к переговорам

20.04 / Семья Брюса Уиллиса отметила первый день рождения его внучки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика