Украинский ВПК сбоит из-за дефицита финансирования и бюрократии

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Украинские компании, занимающиеся производством оружия, сталкиваются с целой вереницей проблем. Они испытывают трудности с деньгами, жалуются на бюрократическую волокиту и опасаются, что в любой момент могут подвергнуться ударам российских войск, пишет Reuters.



AP

С началом конфликта на Украине появились сотни предприятий, производящих оружие и военную технику. Но они испытывают трудности с финансированием и боятся попасть под усиливающиеся российские ракетные удары, пишет Reuters.

Владельцы говорят, что вкладывают собственные деньги, чтобы выжить, и эвакуируют предприятия за свой счёт, чтобы «опередить разведку» Москвы. Они призывают правительство сократить «чрезмерную бюрократическую волокиту» вокруг закупок оружия. Кроме того, некоторые из них добиваются, чтобы им разрешили экспортировать свою продукцию, поскольку правительство Зеленского не в состоянии её купить.

Промышленники также жалуются, что Минобороны Украины делает заказы только на текущий год, что затрудняет долгосрочное планирование. Они выражают недовольство, что им приходится ждать месяцами, чтобы понять, заинтересовано ли государство в покупке их продукции.

Ещё одна проблема, с которой сталкиваются производители, — это угроза отключения электричества. Российские войска наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины, которая сталкивается с дефицитом боеприпасов ПВО, подчёркивает Reuters.