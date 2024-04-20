 

Путин (не) проиграет войну — США надо склонять его к переговорам

20.04.2024, 3:45, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Россия по объективным причинам не проиграет в украинском конфликте, поэтому США должны делать всё возможное для начала переговоров, считает сенатор-республиканец Рон Джонсон. В интервью Fox Business он напомнил, что администрация Байдена практически сорвала переговоры в Стамбуле в начале войны и теперь использует украинцев как пушечное мясо в опосредованной войне Запада с Россией.

РОН ДЖОНСОН, сенатор-республиканец от Висконсина, член Комитета национальной безопасности: Мы не признаём реальность того, что Владимир Путин не проиграет эту войну. Население РФ в четыре раза больше, по крайней мере в четыре раза выше её способность производить 155-мм снаряды по цене в 10 раз ниже рыночной. Поражение экзистенциальный вопрос для Владимира Путина. У них также есть ядерное оружие.

Так что мы должны быть очень осторожны с Украиной. Наша стратегия по Украине должна заключаться в том, чтобы делать всё возможное, чтобы усадить Путина за стол переговоров и выйти из этого кровавого тупика. Однако администрация Байдена, как мы теперь знаем, практически сорвала переговоры в Стамбуле вскоре после начала этой войны.

Я переживаю за украинский народ. Я не хочу использовать его как пушечное мясо в опосредованной войне между США, Западом и Россией в том, во что она превратилась. 

Дата выхода в эфир 19 апреля 2024 года.


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