 

Рупор кремлевской пропаганды: Убит Рассел Бентли

20.04.2024, 3:40, Разное
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В Донецке при неизвестных обстоятельствах был убит известный “американский” ополченец (российский пропагандист) Рассел Бентли (позывной "Техас"), который был на Донбассе еще с 2014 года. Смерть Бентли подтвердил военкор Сладков.
Ранее жена Рассела Бентли заявляла, что он удерживается в расположении 5-й бригады 1-го АК неустановленными лицами.

Собственно, вопросов к этой истории становится все больше – где убили Бентли, кто его убил и за что – решительно непонятно. Надеюсь СК РФ и военная контрразведка разберутся с этим делом, которое очевидно имеет широкий общественный резонанс.

Мир праху "Техаса".

Источник: Colonel Cassad


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