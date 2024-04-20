Рупор кремлевской пропаганды: Убит Рассел Бентли
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
В Донецке при неизвестных обстоятельствах был убит известный “американский” ополченец (российский пропагандист) Рассел Бентли (позывной "Техас"), который был на Донбассе еще с 2014 года. Смерть Бентли подтвердил военкор Сладков.
Ранее жена Рассела Бентли заявляла, что он удерживается в расположении 5-й бригады 1-го АК неустановленными лицами.
Собственно, вопросов к этой истории становится все больше – где убили Бентли, кто его убил и за что – решительно непонятно. Надеюсь СК РФ и военная контрразведка разберутся с этим делом, которое очевидно имеет широкий общественный резонанс.
Мир праху "Техаса".
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет