 

Семья Брюса Уиллиса отметила первый день рождения его внучки

20.04.2024, 3:25, Новости дня
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Румер Уиллис, старшая дочь актера из фильма “Крепкий орешек”, вместе со своим партнером Дереком Ричардом Томасом стали родителями год назад. Их дочь, Луэтта Айсли, исполнился год, и это событие стало поводом для радостных поздравлений со стороны родных и друзей.

Эмма Хеминг, нынешняя жена Брюса Уиллиса, поделилась трогательной фотографией Луэтты и ее мамы Румер в своем блоге, поздравляя малышку с первым днем ​​рождения. Фото было сделано, когда Румер отмечала восьмой месяц с момента рождения дочери. Румер также опубликовала архивное фото, на котором улыбается во время кормления новорожденной в постели, подписав его словами: “Целый год с тобой, моя девочка”.

Имя Луэтты Айсли содержит в себе отсылки к любимым музыкантам Брюса Уиллиса и его дочери. Румер объяснила, что имя Луэтта было выбрано из-за любви к имени “Лу” и включает в себя элементы имен музыкантов, которые они обожают.

Румер рассказывала о сходстве своей дочери с ее отцом. Она замечала, что выражения лица Луэтты напоминают ей выражения лица Брюса Уиллиса, особенно известного по фильму “Детективное агентство “Лунный свет”. Она видит в своей дочери много черт отца и радуется этому сходству.

Брюс Уиллис также имеет других детей: 32-летнюю Скаут и 30-летнюю Таллулу от бывшей супруги Деми Мур, а также 12-летнюю Мэйбл и 8-летнюю Эвелин от нынешней жены Эммы Хеминг. Семья Брюса Уиллиса отмечает этот особенный день с радостью и любовью, радуясь новому поколению и связям, которые объединяют их.


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