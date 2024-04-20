Семья Брюса Уиллиса отметила первый день рождения его внучки

Румер Уиллис, старшая дочь актера из фильма “Крепкий орешек”, вместе со своим партнером Дереком Ричардом Томасом стали родителями год назад. Их дочь, Луэтта Айсли, исполнился год, и это событие стало поводом для радостных поздравлений со стороны родных и друзей.

Эмма Хеминг, нынешняя жена Брюса Уиллиса, поделилась трогательной фотографией Луэтты и ее мамы Румер в своем блоге, поздравляя малышку с первым днем ​​рождения. Фото было сделано, когда Румер отмечала восьмой месяц с момента рождения дочери. Румер также опубликовала архивное фото, на котором улыбается во время кормления новорожденной в постели, подписав его словами: “Целый год с тобой, моя девочка”.

Имя Луэтты Айсли содержит в себе отсылки к любимым музыкантам Брюса Уиллиса и его дочери. Румер объяснила, что имя Луэтта было выбрано из-за любви к имени “Лу” и включает в себя элементы имен музыкантов, которые они обожают.

Румер рассказывала о сходстве своей дочери с ее отцом. Она замечала, что выражения лица Луэтты напоминают ей выражения лица Брюса Уиллиса, особенно известного по фильму “Детективное агентство “Лунный свет”. Она видит в своей дочери много черт отца и радуется этому сходству.

Брюс Уиллис также имеет других детей: 32-летнюю Скаут и 30-летнюю Таллулу от бывшей супруги Деми Мур, а также 12-летнюю Мэйбл и 8-летнюю Эвелин от нынешней жены Эммы Хеминг. Семья Брюса Уиллиса отмечает этот особенный день с радостью и любовью, радуясь новому поколению и связям, которые объединяют их.