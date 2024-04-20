 

Мнение: О Чубайсе

20.04.2024, 2:23, Разное
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(из комментов)

Факт тот, что Чубайс не украл НИЧЕГО. Т.е. он на деле намного более нравственный человек, чем вы — на вас пробы ставить негде.

Чубайс длительное время в Госкомимуществе управлял ВСЕЙ госсобственностью в РФ, год за годом, потом он управлял всей энергосистемой всей России (РАО ЕЭС) — и он даже не миллиардер. Попросту говоря, у него ничего нет (если сравнивать с его возможностями). Вы его ненавидите именно потому, что он по сравнению с вами — святой.

Источник: Размышления вольного социолога


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