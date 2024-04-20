Мнение «аналитика»: О важном повороте… Привет, «Совок»?

Интересный тренд в российской экономике подметили коллеги. По их мнению, в прошлом году #Россия вышла на исторический максимум потребления первичной энергии. То есть, она вернула #производство ко временам #СССР с преобладанием энергоёмкой тяжёлой индустрии. Где важную роль играл ВПК.

Что на фоне проходящей СВО – более чем объяснимо.

Для альтернативных методов оценки реальных процессов в экономике некоторые специалисты предлагают использовать такой показатель, как энергопотребление. Зачастую он более адекватен, нежели «дутые» доллары ВВП, и ещё более искусственные метрики в «долларах по ППС». Поэтому экономисты #СССР для сопоставления использовали ещё и такие показатели, как выплавка стали, добыча нефти и угля и т.п.

И вот, собственно, первичное энергопотребление.

На графике данные заканчиваются 2021 годом, однако в 2022-2023 годах в России наблюдались огромные темпы прироста промышленного производства и роста потребления электричества. И если в 2022 году ещё была поначалу какая-то невнятица из-за санкций, а позитивная динамика наметилась только во второй половине года, то в 2023-м произошёл мощный рывок в промышленном производстве. По предварительным данным, рост ВВП составил 3,6%, снова был побит рекорд в потреблении электроэнергии. То есть, «раскочегарилась» тяжёлая и оборонная #промышленность.

Можно радоваться, что промышленный спад 1990-х наконец-то преодолён. И #Россия вернулась в когорту индустриальных держав, вызывая зубовный скрежет у недругов. Но нельзя не видеть, что это возвращение:

— произошло на устаревшей материальной базе, без модернизации производства и повышения производительности;

— стало результатом расконсервации мощностей мобилизационного резерва, а не создания новых производств и ввода новых видов продукции;

— профинансировано за счёт ранее накопленных резервов, которые предполагалось вложить в реновацию инфраструктуры и другие проекты — #образование, #медицина и т.п., — критически важные для развития страны.

Нет, конечно, часть вклада в рост первичного энергопотребления внесли АПК и стройка, тоже серьёзно рванувшие вверх. Но всё же основное — это «оборонка» и её контрагенты, вплоть до угольщиков и металлургов. А тут выпускаемая продукция идёт даже не на #экспорт, а прямиком в зону СВО. Где в значительной мере «утилизируется», как, например, снаряды, ракеты, мины, бомбы, патроны и т.п. — без какого бы то ни было вторичного экономического эффекта.

То есть, когда выпускается, скажем, электро- или тепловоз, он дальше работает в народном хозяйстве перевоза грузы и добавляя к ВВП какие-то пункты в категории «Транспорт». И даже если производится легковой автомобиль, он далее используется в экономике так или иначе. Например, в виде #такси, что добавляет выпуск в сфере услуг. Или в личном домохозяйстве, повышая спрос конечных потребителей на сопутствующие товары и сервисы, от бензина и масла до автомойки и страховки. Что также увеличивает ВВП. А вот когда с конвейера сходит, условно, танк… Ну, он поездит, постреляет, пожжёт дизель. Но полученный результат будет военным, а не экономическим. И разве что в отдалённой перспективе какая-то общая #победа, Бог даст, конвертируется во что-то экономически ощутимое.

Именно поэтому в развитых странах очень неохотно тратят #деньги на ВПК. Вспомним, как страны НАТО годами не могли и не хотели увеличивать свои оборонные расходы до согласованного натовского стандарты. И только «экзистенциальная» угроза побудила их начать раскошеливаться. Причём, страдая и «скрипя сердцем».

То есть, возрождаясь из праха 1990-х, #Россия не какую-то новую экономику или #промышленность создаёт, а всего лишь старую советскую воссоздаёт. Со всё той же гипертрофированной «оборонкой» и опережающим выпуском товаров группы А по сравнению с товарами группы Б (потребительскими).

И, соответственно, с тем же закономерным результатом?

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