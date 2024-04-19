 

Sky – Израиль обнажил слабость Байдена, проигнорировав его призывы не атаковать Иран

19.04.2024, 21:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Атака Израиля на Иран негативно сказалась на образе американского президента. Она в очередной раз показала, что глава Белого дома имеет ограниченное влияние на политику еврейского государства, пишет корреспондент Sky News Марк Стоун.


AP

Атака Израиля на Иран «бросила тень» на Джо Байдена. Ведь всего несколько дней назад президент США решительно сигнализировал Тель-Авиву, что ему не следует отвечать на удар Тегерана, пишет корреспондент Sky News Марк Стоун.

По его словам, Вашингтон убеждал правительство Биньямина Нетаньяху, что иранская атака оказалась «полным провалом», а также показала готовность Иордании и Саудовской Аравии прийти на выручку еврейскому государству. Поэтому ему следовало воздержаться от обострения ситуации, которая грозит выйти из-под контроля.  

Но Израиль, который уже неоднократно игнорировал беспокойство Америки по сектору Газа, вновь показал ограниченность влияния Байдена. На этой неделе стало ясно, что и в этом вопросе Нетаньяху не собирается уступать ни Вашингтону, ни Лондону, ни кому-либо ещё, рассуждает журналист.

Возможно, главе Белого дома не следовало призывать Израиль к сдержанности публично. Ведь его послание не только оказалось «дипломатически недальновидным», но, вероятно, и обнажило слабость и неудачу Байдена, полагает Стоун.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.04 / Politico – «За дело, Европа!» — Трамп пожаловался на то, что европейцы недостаточно вкладываются в украинский конфликт

19.04 / Из-за поставок на Украину Испания теперь не может справиться с собственным дефицитом вооружений

19.04 / В Серебряном бору проведут локальные работы по подготовке к летнему сезону

19.04 / Расхождения ЕС с Украиной по зерну показали все слабости европейского сельского хозяйства

19.04 / Директор ЦРУ – без американской помощи Украина проиграет к концу года

19.04 / Ливни с грозой и сильный ветер ожидаются в Москве до конца дня

19.04 / НАТО расширило свою сферу влияния в Арктике, но конфронтация с Россией ему не нужна

19.04 / Леонардо ДиКаприо может сыграть Фрэнка Синатру в новом байопике Скорсезе

18.04 / Россияне стали внимательнее подходить к выбору МФО

18.04 / Анфиса Чехова осталась без денег и помощи во время стихийного бедствия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика