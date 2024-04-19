Мнение: Да здравствует тиран!

Что удручает в «расследовании» ФБК про 90-е – так эта его фирменная примитивность; как начали «бороться с коррупцией», так до сих пор не могут остановиться, коррупция у них – главный и единственный корень зла. Плюс расхожий набор прочих штампов, до сих пользующийся непреходящей популярностью у простого народа – типа «борьбы с олигархами». Певчих вовсю пользуется этим мемом – «Ельцин породил олигархов, олигархи купили ОРТ и лишили народ духовности, а заодно и денег. Деньги-то ладно, но вот потерю духовности мы им не простим!»

Чертова клоунада. А ведь на фоне дежурных проклятий в адрес «олигархов», равно любимых как интелями, так и «глубинниками», как-то теряется ключевой факт уже не из былинных 90-х, а из нашего времени. Мы все как-то забываем, что олигархов давно в России НЕТ. А может быть, и не было никогда.

Вот это – по-настоящему интересный фокус, который имело бы смысл обсудить… если б было с кем.

Прикол ведь в том, что в РФ действительно нет никакой олигархии – если понимать, что еще в древнегреческом значении этого слова «олигарх» – это не финансовый, а политический термин. «Олигархия» – это способ политического устройства общества, в котором правят самые богатые люди, определяя то, что делает государство как во внешней, так и во внутренней политике.

Есть такое в РФ? В России есть список Форбс, в котором перечислены некие граждане с состоянием от 1 млрд. долларов и выше. Кто эти люди? Да их практически никто не знает. Заметны ли «олигархи» в общественно-политической жизни? Практически нет. Влияют ли эти богатеи на события внутри городов, регионов, на федеральном уровне? Нет. Более того – «олигархи» сидят тихо, как мыши, и стараются в самой минимальной степени «высовываться».

Может быть, это «олигархи» (кто это вообще – Потанин? Алекперов? Тинькофф? Некто Алишер Усманов??) науськали РФ на Украину? Или наоборот – требуют мира и прекращения милитаризации? Выступили с инициативой (или указанием) поднять пенсионный возраст? Потребовали «разворачивать Россию» с Запада на Юг, поскольку им «Запад надоел» (плюс опять же «духовност’»!? Захотели, чтобы в России стало как можно больше мигрантов?

Ни о чем подобном мы с вами никогда не слышали, даже масштаба «статей в газете».

Что в целом и означает – никаких «олигархов» в России нет. Потому что какой угодно богач, но без политического влияния, олигархом быть не может. Собственно, само слово «олигархия» изначально означает «власть немногих». В Форбсе по России богатеев 400 штук, но власти у них нет. И вот интересно – почему? Как так получилось, что «олигархи возникли при Ельцине», а вот при Путине они таинственным образом растворились?

И, может быть, тут есть прямая связь – почему при Путине режим оказался способен устраивать то, что режим Ельцина не мог и помыслить, не то что позволить себе сделать?

Зато народ доволен. Если использовать классическую греческую терминологию – народ в России оказался крайним ненавистником олигархии, а вот тиранию принял как родную. Сердцу не прикажешь.