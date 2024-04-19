Министр цифровых технологий дал старт хакатону по вмешательству в американские выборы

Глава Минцифры Максуд Шадаев поприветствовал участников хакатона «Вмешательство в выборы президента США-2024» в Ольгино и в торжественной обстановке перерезал ленточку.

Этим был официально дал старт попыткам российских хакеров и интернет-троллей оказать влияние на исход выборов лидера Соединённых Штатов.

Вплоть до 5 ноября 1500 участников хакатона будут писать в американском сегменте сети Интернет сообщения, направленные на дискредитацию тех или иных кандидатов. Также им предстоит организовывать утечки данных с компьютеров участников выборов и их ближайшего окружения, делая достоянием общественности их сексуальные, коррупционные и общеуголовные преступления. На протяжении всей кампании участники хакатона будут публично отрицать и высмеивать заявления американских чиновников о якобы продолжающемся

вмешательстве в демократический процесс.

– Традициям нашего влияния на выборы в США уже много лет, – сказал министр, обращаясь к участникам. – Мы привели к власти сначала Трампа, чтобы он расколол политическую элиту, а потом Джо Байдена, чтобы он вогнал экономику в депрессию и поднял цены на нефть. Следующий президент, которого мы тоже приведём к власти, должен будет положить конец мировой гегемонии США и роли доллара как резервной валюты, а также организовать гражданскую войну в Техасе. Я верю в вас, друзья, у вас всё получится. Удачи!

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