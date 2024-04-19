 

Сергей Соседов станет членом жюри шоу «ВИА Суперстар!» на НТВ

19.04.2024, 18:10, Разное
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Критик Сергей Соседов вернется на НТВ в качестве члена жюри в новом шоу «ВИА Суперстар!», где он присоединится к Лере Кудрявцевой, Стасу Пьехе и Наташе Королевой. Об этом пишет издание «СтарХит» со ссылкой на пресс-службу телеканала.

В рамках этого проекта восемь музыкальных коллективов, популярных в 90-е годы, будут соревноваться за звание суперзвезд. Соседов отметил, что подход к оценке групп требует серьезной подготовки, подчеркнув: «Судить группы и солистов легко, если вы понимаете, что делаете и что судите».

Он также подчеркнул, что к коллективам предъявляются более высокие требования, чем к сольным исполнителям. По словам критика, ВИА должны представлять собой сплоченную команду, а не группу отдельных музыкантов. Организаторы шоу отметили, что группы будут зарабатывать баллы, а победителем станет та, что наберет больше очков. Каждый эпизод «ВИА Суперстар!» будет посвящен отдельной теме.

В январе Соседов рассказал о конфликтах с руководством шоу «За гранью» из-за своего чувства юмора, что привело к его увольнению. Он отметил, что не стал подстраиваться под руководство и намерен вести программу в соответствии с собственным видением. Уход из шоу стал для него сюрпризом, также критик признался, что не понимает причин этого решения.


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