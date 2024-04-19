 

В КНДР посмертно расстреляли председателя исполкома

19.04.2024, 17:33, Разное
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Верховный суд КНДР приговорил председателя одного из уездных исполкомов к смертной казни за взяточничество, воровство и оскорбление действующего руководства страны.

Как оказалось, к моменту вынесения постановления об аресте и приговора председатель уже месяц как умер от голода.

Чтобы подчеркнуть значимость его преступлений, народный суд вынес распоряжение, по которому тело председателя эксгумировали и установили на специальную стойку для расстрела. В связи со временным дефицитом патронов и уже состоявшейся смертью чиновника, расстрельная команда отработала символически – не заряжая оружие.

После исполнения приговора тело было возвращено обратно в могилу. Верховный суд страны впоследствии отметил, что в целях устрашения злоумышленников подобные казни могут проводиться и в дальнейшем, однако попросил их по возможности не умирать до ареста и тем более до суда и исполнения приговора.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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