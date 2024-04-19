 

Apple начала продавать отремонтированные часы Watch Ultra 2

19.04.2024, 17:04, Разное
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В Китае начали продавать восстановленные флагманские часы Watch Ultra 2 от Apple, пишет портал MacRumors.

Теперь китайские потребители могут приобрести эти часы по сниженной цене, которая на 15% ниже оригинальной. Пока что это доступно только в Китае, но, возможно, в ближайшем будущем подобная возможность появится и в других странах.

Восстановленные устройства Apple – это бывшие в употреблении гаджеты, которые были возвращены по различным причинам. Это могут быть бракованные, поврежденные или возвращенные без объяснения причин. После возврата Apple проводит ремонт поврежденных элементов, меняет корпус при необходимости, проводит тестирование и полностью очищает устройство.

Отличие между восстановленным и новым устройством заключается в упаковке и маркировке. Восстановленные устройства поставляются в других коробках с пометкой RFB (refurbished — восстановленный), номер модели также имеет специальную маркировку. Функционально оба устройства идентичны.

Часы Apple Watch Ultra 2 были представлены в сентябре 2023 года с фирменным чипом Apple S9, ярким дисплеем и корпусом из авиационного титана.


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