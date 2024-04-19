 

Samsung Galaxy Z Flip6 с чипом Snapdragon 8 Gen 3 прошел тест Geekbench

19.04.2024, 14:45, Разное
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Согласно информации с портала MySmartPrice, складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip6, который должен появиться этим летом, был замечен в базе Geekbench.

Тестирование было выполнено на американской версии устройства с кодовым номером SM-F741U. Результаты показали, что в тесте Vulkan от Geekbench 6.2.2 устройство набрало 15084 балла.

Из данных Geekbench стало известно, что Samsung Galaxy Z Flip6 будет оснащен восьмиядерным чипом с кодовым названием pineapple. Характеристики включают основное ядро с частотой 3,4 ГГц, три ядра на 3,15 ГГц, два на 2,96 ГГц и еще два на 2,27 ГГц, а также GPU Adreno 750. Это указывает на использование в смартфоне разогнанного чипа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ранее встречавшегося в других флагманах Samsung, в том числе серии S24.

Также были раскрыты другие характеристики, включая 8 ГБ оперативной памяти и предустановленную операционную систему Android 14, вероятнее всего с фирменной оболочкой One UI 6.1.

Официальная презентация Samsung Galaxy Z Flip6 и Z Fold6 ожидается летом на мероприятии Galaxy Unpacked, но точные даты пока не объявлены.


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